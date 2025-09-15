Lupta pentru prezidentiale se da in Iran prin YouTube, Facebook si mobile

Prezidentiabilii iranieni incearca sa capete un avantaj fata de rivalii la alegerile din 12 iunie, prin mobilizarea celor 22 de milioane de internauti ai tarii, prin intermediul YouTube, Facebook si alertelor pe mobil.

Presedintele Mahmoud Ahmadinejad, spre exmplu, care se lupta pentru un al doilea mandat de patru ani, are un blog in care scrie in persana, informeaza ABC News.

Prietenii de pe Facebook ai lui Ahmedinejad sunt in numar de 27.460, din intreaga regiune - inclusiv Pakistan, Turcia si Indonezia.

Nici rivalii presedintelui nu se lasa mai prejos. Fostul premier Mir-Hossein Mousavi, reformist, care este creditat cu cele mai bune sanse de a-l concura pe Ahmadinejad, are pagina pe Facebook, cu 1.795 de prieteni, si un cont de Twitter.

Intr-o inregistrare de doua minute postata pe YouTube, Mousavi isi explica atu-urile si absenta de 20 de ani de pe scena politica.

Campania digitala pare sa mearga bine pentru acesta din urma: el atrage, asa cum si-a propus, tinerii, persoanele educate si orasenii.

Ads