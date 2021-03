Maia Sandu, dupa ce Republica Moldova a primit ultima transa de vaccinuri: "Multumim, Romania, pentru acest sprijin generos si neconditionat!"

"Romania a donat azi Republicii Moldova un nou lot de vaccin anti-Covid-19 de 50.400 de doze. Aceasta transa ne permite sa continuam si sa acceleram procesul de vaccinare, asa incat sa protejam viata cator mai multi cetateni. Va multumesc din suflet, domnule Presedinte Klaus Iohannis , domnule Prim-ministru Florin Citu . Multumim, Romania, pentru acest sprijin generos si neconditionat!Astazi, cand marcam Unirea Basarabiei cu Romania, putem afirma cu incredere ca intre Republica Moldova si Romania se construiesc tot mai multe poduri in beneficiul oamenilor. Ne leaga de Romania nu doar cultura, limba romana, trecutul, ne leaga o colaborare si o prietenie tot mai stranse pentru un viitor mai bun.Fiecare lot de vaccin primit de Republica Moldova inseamna pentru noi speranta ca vom opri pandemia si ca ne apropiem de ziua in care sa putem reveni la normalitate. Tarile care au rate inalte de vaccinare au reusit sa scada cifra persoanelor grav bolnave si a deceselor. Asta imi doresc si pentru Republica Moldova!", a scris Maia Sandu. Comitetul de coordonare a vaccinarii a anuntat sambata ca 50.400 doze de vaccin produs de compania AstraZeneca sunt transportate catre Republica Moldova, ca parte a unui ajutor umanitar oferit tarii vecine. O alta transa, de peste 21.000 de doze de vaccin, fusese acordata Republicii Moldova in februarie."Astazi, 50.400 doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat catre Republica Moldova, in sprijinul autoritatilor implicate in lupta de combatere a pandemiei COVID-19. Guvernul Romaniei a decis continuarea acordarii ajutorului umanitar, cu titlu gratuit, iar dozele de vaccin, destinate Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica din Republica Moldova, fac parte din rezerva Ministerului Sanatatii din Romania. Misiunea se realizeaza cu un mijloc de transport aflat in dotarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta al MAI, pe ruta Bucuresti - Chisinau si retur", a transmis CNCAV.