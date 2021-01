Managerul Spitalului din Gaesti anunta administrarea vaccinului anti-COVID "oricarei persoane" care se prezinta la centrul de vaccinare. Valeriu Gheorghita: Un management defectuos

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita considera ca nerespectarea procedurii reprezinta un management defectuos:"Am luat la cunostinta situatia de la Spitalul din Gaesti. Important este ca persoanele au fost vaccinate. Faptul ca nu s-au respectat procedurile, acest lucru e un alt aspect care urmeaza a fi verificat. Din acest punct de vedere vorbim de un management defectuos. Se vor efectua evaluari si apoi se va actiona in consecinta", a spus marti Valeriu Gheorghita, intr-o conferinta de presa."A fost deschis azi si centrul de vaccinare din spitalul Gaesti. Administram vaccinul anticovid oricarei persoane care se prezinta voluntar la centru", a scris pe Facebook conferentiarul Laurentiu Belusica, manager al Spitalului Orasenesc Gaesti.Zeci de utilizatori ai retelei sociale au reactionat la anuntul medicului, unii dintre ei aratandu-se interesati sa primeasca serul.Managerul spitalului i-a scris unei femei care a spus ca vrea sa-si aduca la vaccinat mama ca poate face acest lucru. "Programata da. Neprogramata, doar la sfarsitul zilei, daca raman doze", i-a scris medicul.Serul anti-COVID-9 a ajuns in judetul Dambovita luni. Conform datelor furnizate de Prefectura Dambovita, la nivelul acestui judet au fost inscrise 608 persoane pe listele aferente primei etape de vaccinare, insa flaconul contine 5 doze, iar in total in judet au fost trimise 124 de flacoane, reprezentand 620 de doze de vaccin.CITESTE SI: BREAKING Decizie definitiva a Inaltei Curti: Mastile de protectie sunt obligatorii in spatiile deschise din judetul Constanta