Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Mediciana: Este o chestiune de timp pana cand noua tulpina va deveni dominanta. Ne asteapta o primavara grea

Noua tulpina din Marea Britanie va lua locul actualului coronavirus

"Valul 3 - intrebarea nu este daca, ci cand va incepe si in Romania.Tulpina B.1.1.7 este deja dominanta in Marea Britanie, Israel si Irlanda si se coreleaza cu explozia numarului de cazuri diagnosticate in ultima luna - efectele lockdown-ului incep sa se vada, de cateva zile trendul pare ca se inverseaza.Portugalia este acum tara cu cea mai mare crestere zilnica a numarului de cazuri de Covid-19, tot ca urmare a raspandirii B.1.1.7 (Portugalia nu secventiaza in masa, dar utilizeaza o metoda indirecta, bazata pe analiza tuturor datelor din testele PCR, la nivel national).Danemarca, in schimb, realizeaza secventierea genomica pentru toate cazurile pozitive de Covid-19 si reuseste sa tina lucrurile sub control, pana acum.Toate aceste date ne arata ca este o chestiune de timp pana cand noua tulpina, B1.1.7, va deveni majoritara in toate Statele Membre UE, pe fondul liberei circulatii a persoanelor si a interventiilor neuniforme si necoordonate de sanatate publica luate de fiecare tara.Transmitandu-se cu 30-50% mai repede, tulpina B.1.1.7 va infecta din ce in ce mai multe persoane - proportional, un numar mai mare de bolnavi vor avea nevoie de spitalizare, de internare la ATI si, din pacate, vor fi mai multe decese.Impactul B1.1.7 asupra sistemului de sanatate va creste exponential - este o situatie mai complicata decat daca tulpina ar determina forme mai grave de boala. Date din Marea Britanie, inca limitate, arata ca B.1.1.7 ar putea determina si cresterea directa a mortalitatii, aspect care ar complica suplimentar situatia.Momentul in care tulpina B.1.1.7 putea fi stopata a fost depasit si ne aflam in situatia de transmitere comunitara, in care trebuie luate in calcul masuri eficiente si precise de limitare a impactului valului 3 al pandemiei.Ne asteapta o primavara mai grea decat ne putem imagina acum", a scris medicul pe pagina sa de Facebook. Razvan Chereches, profesor in sanatate publica , a declarat ca noua tulpina a coronavirusului, cea depistata initial in Marea Britanie, dar care s-a extins in mai multe state, inclusiv Romania, fiind mai puternica decat tulpina de baza, va tinde sa ii ia locul."Noua tulpina, fiind mai puternica, va tinde sa ia locul actualei tulpini. Este o situatie noua si trebuie sa ne pregatim, pentru ca specialistii se asteapta ca aceasta noua tulpina sa fie majoritara in Europa", a spus duminica, 24 ianuarie, la Digi 24, expertul.Pe de alta parte, specialistul in sanatate publica a mai precizat, pe pagina sa de Facebook, ca "cresterea numarului de morti (in cazul noii tulpini) apare din cauza ca, fiind mai infectioasa, infecteaza mult mai multi oameni, nu din cauza ca ar fi simptome mai severe".Conform lui Razvan Chereches, "reinceperea scolii trebuie facuta cu prudenta. Cred ca hotararea de guvern care face referire la masurile care trebuie luate in pandemie nu mai este actuala. As recomanda o deschidere etapizata".Ministerul Sanatatii a transmis, sambata seara, ca noua dintre cei zece contacti ai unuia dintre pacientii depistati cu noua tulpina de coronavirus au fost depistati pozitiv la testul RT-PCR. Pentru acestia se asteapta acum rezultatul secventierii, pentru a se stabili daca au fost infectati cu forma virulenta a SARS-CoV-2.