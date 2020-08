Marturia nervoasa a unei romance dupa ce a intrat in contact cu vamesii greci: "Dezgust si repulsie. Nu meritam umilinta nimanui". Povestea a incins spiritele pe forumurile turistice

Practica instituita pentru ca romanii au venit cu teste false

Mesajul acesteia a atras insa critica altor turisti romani care au subliniat faptul ca retestarea dureaza doar cateva minute si nu se face contracost. In plus acestia au sustinut ca practica a fost instituita in contextul in care multi turisti romani au venit cu teste false."Ora 02:15,familie cu un copil 10ani. Am ajuns la Promachonas. Nici o masina in fata noastra, nici una in spate. Ni S-au cerut actele, testele si plf-ul. Peste teste S-au uitat doar la nume si ne strigau. Nu au verificat concordanta cu datele din pasaport. Am fost trimisi la retestare, doar soferul. Toata procedura a durat 3-5 minute, cu tot cu retestare.Sentimentul meu: dezgust si repulsie fata de o tara pe care cu cateva luni in urma o iubeam. Nu as vrea comentarii gen: mergeti la Mamaia dc nu va convine la greci! Noi mergem in Grecia de mai bine de 15 ani, de cel putin 3-4 ori pe an, atat vara cat si iarna, de Pasti sau de Craciun, avand si rezidenta in Grecia. Ei bine, circul si mascarada din vama lor, mie personal mi-au lasat un gust amar...Stiu ca e alegerea mea, tocmai de aceea am sa caut alt loc in care sa ma simt bine venita, un loc in care sa ma relaxez, sa vin cu drag si sa stiu ca oricand ma pot intoarce.Insa nu uitati ca nu meritam umilinta nimanui! Eu va marturisesc sincer ca m-as fi intors in momentul in care ne-au cerut retestare, insa ora e tarzie, copilul doarme, sotul e obosit si tot noi am fi avut de suferit.O noapte linistita tuturor...", a scris aceasta pe Forum Grecia, pagina de Facebook destinata turistilor romani in tara elena.Mai multe persoane insa au criticat postarea turistei romance, aratand ca cerinta retestarii aleatorii a fost introdusa tocmai pentru ca multi romani s-au prezentat cu teste false."S- a ajuns poate la retestare fiindca romanasii nostri au scris aici pe grup cum te duce capul ca sa falsifici testele sau mai de curand am citit cum il poti cumpara. Atunci, in cazul acesta am preferat si testarea lor pe langa a noastra, gandindu-ma la siguranta si linistea noastra", a fost unul din raspunsurile primite. "Asta este numai rezultatul faptelor romanilor....teste fake...de ce sa mai aiba incredere grecii?", i-a scris o alta persoana.Majoritatea raspunsurilor primite au subliniat indignarea gratuita a femeii. "Nu va inteleg revolta, zau, sunt unii care in urma testarii pentru a pleca in Grecia ies pozitivi si nu doar ca pierd concediul dar mai stau si 14 zile in izolare, asta este, sunt lucruri pe care ti le asumi atunci cand vrei sa calatoresti in una din tarile care cer test, sunt altele care nu ne primesc deloc"."Ei iti baga betisorul gratis. La noi platesti. Si ce daca v-au retestat? Face parte din procedura", i-a scris o alta persoana.Totusi au fost si persoane care i-au dat dreptate. "Aveti perfecta dreptate testul din Romania este de ajuns. Ori e bun testul de la noi, ori nu il mai facem la noi - si nu mai dam bani in plus - si il fac grecii pe banii lor", a scris acesta.De altfel, femeia a recunoscut ulterior ca poate a exagerat cu postarea initiala si a dat vina pe ora tarzie si oboseala acumulata pe drum "A fost un sentiment pe care l-am incercat azi noapte,un sentiment neplacut pe care l-am impartasit. Nu ma judecati atat de aspru. Cu totii suntem oameni, avem trairi. Nu cred ca am jignit pe nimeni. A fost doar parerea mea. Am ajuns cu bine in Grecia, oamenii sunt draguti, probabil ca voi lasa in urma Neplacerile avute", a scris aceasta.