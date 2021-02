Marturia romanului care si-a salvat bebelusul de la inec in timpul botezului: "Imi venea sa-l omor pe popa, care intre timp disparuse"

Preotul de la Suceava, suspendat pe durata anchetei

"Copilul plangea, preotul l-a scufundat de trei ori in apa"

Copilul avea doar sase saptamani, fiind nascut prematur

"Inteleg ca s-a inecat un copil in cristelnita. Nu e primul si nu va fi nici ultimul, din pacate, pana nu se schimba obiceiul asta absolut prostesc. Care n-are nicio legatura cu Dumnezeu. Sau cu Hristos.Copilul meu cel mic, Andrei, urma sa fie botezat la o biserica din cartierul Turda al Bucurestilor. Mama lui s-a ocupat de toate oficiile si i-am sugerat sa-i sugereze popii sa nu-l scufunde la botez. Ca botezat esti cu apa, nu cu scufundare.Zis si facut. Ajungem in ziua cu pricina, popa promitandu-i femeii ca nu se va intampla asta.Si-l scufunda, frate. Moment incare l-am injurat. Nu mai tin minte exact ce i-am zis, dar a fost ceva de genul "de ce mortii ma-tii ai facut asta?". Moment in care asistenta a ramas consternata. Familia fetii fiind chiar uimita peste masura ca l-am injurat pe popa in biserica.Ilscoate din cristelnita si femeile se duc la masa sa-l imbrace. Au trecut cateva secunde de liniste (totala) si m-am dus intre ele si le-am dat la o parte.- Ba, voi nu vedeti ca nu mai respira??Si l-am luat de pe masa si l-am intors invers si am inceput sa-l bat pe spate pana a inceput sa planga, in sfarsit.Imi venea sa-l omor pe popa, care intre timp disparuse din incapere.Asta e povestea. La botez mi-am salvat copilul de la inec. Dupa ce popa promisese ca nu va face aia.Obiceiul asta trebuie sa inceteze.Sa fie schimbat. Adica, au schimbat Tatal Nostru, ca nu suna bine "si nu ne duce pe noi in ispita" si nu se poate schimba asta?", a scris Ionut Tudorica pe pagina sa de Facebook.Preotul sucevean care a oficiat botezul in urma caruia un bebelus si-a pierdut viata nu mai poate sluji, pana la finalizarea anchetelor dispuse in acest caz, el a fost suspendat din functie. Anuntul cu privire la suspendarea din functie a preotului din Suceava a fost facut de Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane."Parintele de la Suceava este suspendat de la slujire, nu mai slujeste pana la finalizarea anchetei si daca se dovedeste a fi vinovat, fara indoiala, este un cetatean ca noi toti care va suporta consecintele", a declarat Vasile Banescu, la Medika TV.Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, a declarat luni ca taina Botezului, conform canoanelor apostolice, se oficiaza in Bisericile Ortodoxe de catre preot sau episcop prin intreita 'afundare' in numele Sfintei Treimi"."Aceasta afundare dureaza doua/trei secunde si presupune protejarea stricta a copilasului, al carui spate si a carui ceafa sunt sprijinite cu mana dreapta, gura si nasul fiind protejate atent de causul mainii stangi, in asa fel incat acesta sa nu poata inghiti niciun strop de apa in secundele cat este afundat rapid de trei ori.Aceasta scurta afundare se face dupa ce oficiantul Tainei se asigura ca pruncul a inspirat aer. Exista si posibilitatea botezarii prin turnarea apei pe crestetul copilasului, tot de trei ori, in numele Sfintei Treimi, aceasta decizie putand fi luata in cazuri de necesitate sau in functie de starea de sanatate a copilasului", a transmis Vasile Banescu. Tatal baietelului in varsta de o luna si jumatate mort dupa slujba de botez de la Biserica "Sf. Constantin si Elena", din municipiul Suceava, a relatat ce a vazut cu ochii sai in timpul slujbei, inainte de tragedie "L-am dus la biserica pentru increstinare, ce pot sa va spun e ca baiatul plangea, dar preotul l-a scufundat de trei ori in apa, iar el a inhalat apa. Parintele l-a scos, l-a sters, de la doctori am aflat ca a inhalat 110 ml apa. Pe copil l-a busit sangele pe nas, l-am pus cu fata in jos, sa scoata apa, nu si-a revenit, bataile inimii erau, dar avea un puls foarte scazut... Daca vezi copilul cu gura cascata si ca plange nu il scufunzi de tot in apa, nu?", a declarat tatal bebelusului pentru publicatia locala Monitorul de Suceava.Doctorul Dan Teodorovici, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Suceava, a precizat ca bebelusul a fost adus la UPU Suceava in stop-cardio-respirator resuscitat, fiind internat pe sectia ATI, dar din pacate, luni dimineata, in jur de ora 6.00, a decedat, probabil din cauza leziunilor provocate de hipoxie, cu precizarea ca medicii legisti vor stabili exact cauza mortii. Medicul a confirmat ca bebelusul a aspirat lichid in plamani.Autopsia bebelusului era programata in dupa-amiaza zilei de marti, 2 februarie, dar a fost amanata pentru miercuri, 3 februarie. Decizia a fost adoptata pentru ca la interventie sa poata asista si un expert independent, medic legist la Deva. Necropsia va fi facuta de catre medici legisti din Suceava, iar expertul va avea rol de observator.Protopopul Doru Budeanu, de la Protopopiatul Sucevei, a confirmat ca bebelusul a fost scufundat complet in apa, aratand ca "botezul se face prin intreita cufundare, dupa randuielile Bisericii".Protopopul Ionel Doru Budeanu a mai precizat este vorba de un preot hirotonit din anul 2007, care savarseste sfintele taine de multa vreme si nu este vorba de lipsa de experienta."Parintele mi-a spus ca copilul a plans, si inainte de botez, inclusiv dupa ce l-a scos din cristelnita, avea semne vitale.....Singura problema de care stia parintele este ca era nascut prematur".Temperatura din biserica si cea a apei erau potrivite, a mai spus parintele protopop.Copilul a fost resuscitat in biserica, de un echipaj SMURD, si apoi a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean Suceava.Din pacate, acesta nu este primul astfel de caz din tara noastra, in luna septembrie a anului 2017, o familie dintr-o comuna din judetul Iasi si-a pierdut copilul la cateva minute dupa ce a fost botezat. Medicii legisti au stabilit ca bebelusul a murit prin inec . Mama copilului i-a dat sa bea lapte cu biberonul cu putin timp inainte sa fie bagat in cristelnita si bebelusul s-ar fi inecat cu laptele pe care l-a regurgitat. Un alt caz similar a avut loc in urma cu zece ani, intr-o comuna din Republica Moldova , cand tot asa, un bebelus de doar sase saptamani a murit in timpul botezului. Cu un an inainte, in 2009, in localitatea Sibiana Hasag, un baietel de sase saptamani a murit la scurt timp dupa ce a fost botezat. Micutul a fost scufundat de preot in cristelnita de doua ori si, dupa ce a fost pus pe masa, a inceput sa se invineteasca. Ulterior, copilul a intrat in stop cardio-respirator.