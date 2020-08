Marturii infioratoare ale unei tinere infectata cu Sars-CoV-2. "Ma simteam calcata de tir, tren si bagata intr-o masina de tocat carne. Simteam ca respir foc cand trageam aer pe nas"

De ce vorbesc despre asta abia acum?

Cum s-a manifestat?

Start joc!

Trauma psihica o vom deconta peste cateva luni

Incertitudinea si spaima

Am schimbat ruta si echipajul

Daca m-ai fi intrebat ce fac vara asta, cu siguranta nu as fi zis COVID. Mai ales ca sunt unul dintre oamenii aia "paranoici", asa cum m-au numit multi, care are intotdeauna la indemana o sticluta cu dezinfectant, servetele antibacteriene, masti, etc.Recunosc ca in plina pandemie de COVID-19 m-am numarat si eu printre cei care au dezinfectat banii scosi de la bancomat, restul de la magazin, cumparaturile si chiar si incaltamintea.Insa, desi am continuat sa port masca si sa ma dezinfectez dupa fiecare obiect pe care l-am atins, am inceput sa ma relaxez si sa reiau intalnirile cu diversi oameni, amici, prieteni.Am avut nevoie de liniste (inca mai am) sa ma recuperez fizic si psihic si sa ma asigur de faptul ca am parasit invingatoare cetatea COVID-19.Scopul acestei postari nu este acela de a ma plange, ci consider ca este important sa aflam adevarul despre Coronavirus de la cei care au trecut printr-o astfel de experienta. Si nu doar de la persoanele care apar la TV si reusesc sa ne taie orice urma de viata si de speranta.Mi-am zis ca nu poate fi atat de greu sa descriu simptomele unui virus care a ingrozit intreaga planeta. La urma urmei, meseria mea se bazeaza pe cuvinte. Dar am descoperit ca nu este usor sa vorbesc despre un virus invizibil care a dat cu mine de toti peretii si care m-a tocat psihic. Cu toate astea, marturisesc ca sunt prea sarace cuvintele pentru a descrie cum se simte exact acest Coronavirus...Undeva in luna august, viata m-a aruncat in afara traseului planificat de mine. O tuse banala, seaca si o usoara arsura in piept mi-au schimbat ruta si echipajul. Am pus mana pe telefon, am sunat medicul de familie, iar la recomandare am luat vitamina C si cateva comprimante pentru tuse. Restul zilei a decurs absolut normal, iar tusea si durerea din piept s-au diminuat pe masura ce timpul s-a scurs.A doua zi am inceput-o cu o stare generala buna. Acea tuse a disparut, motiv pentru care m-am gandit ca nu a fost nimic grav. Insa surpriza a aparut la masa de pranz. Usor, dar sigur, am simtit ca raman fara gust. COVID-19 stie cum sa te pacaleasca si sa se joace cu psihicul. Oficial, in cateva minute, mi-a disparut gustul.In tara nimanui, concediile sunt mai importante decat o pandemie.Am sunat la toate clinicile private si centrele din Bucuresti in disperarea de a gasi un loc unde sa ma testez. Intr-o tara in care concediile romanilor sunt mai importante decat o pandemie, m-am lovit de un raspuns care a reusit sa ma lase fara nicio replica: "Ne pare rau, primul loc disponibil este fix peste o luna. Cu greu si prin clasicele "pile romanesti" am reusit sa obtin un loc pentru testare la spitalul Monza . Insa abia peste 6 zile...Seara a debutat cu o stare de moleseala - clasica expresie "a zace", cu o usoara durere de cap, insotita de o caldura interna. Mai exact, ma perpeleam in pat ca "micul pe gratar". Simteam cum imi arde spatele, iar salteaua patului ardea si ea. Din acel moment mi-am administrat Paracetamol din 6 in 6 ore. O doza mult prea mare, potrivit medicilor...Confirmarea ca as putea fi suspecta de Coronavirus a venit in ziua urmatoare. Cativa oameni apropiati mie erau infectati cu COVID-19. Apoi am primit si confirmarea altor prieteni si amici. Rezultatul testului SARS-CoV-2 a demonstrat ca si ei erau pozitivi.Habar n-aveam ca ala a fost momentul in care viata a strigat "Actiune!".Primul gand a fost sa ma autoizolez. Desi am citit destul de mult despre Coronavirus, panica si frica de necunoscut m-au acaparat.Am pus mana pe telefon si am sunat din nou medicul de familie. I-am explicat situatia si mi-a recomandat sa nu mai asteptat ziua de luni pentru a merge sa ma testez la Monza, acolo unde cu greu obtinusem o programare.Dar, cateva minute mai tarziu, pe fir au aparut cei de la DSP. Intrasem in ancheta epidemiologica a prietenilor mei. De fapt... aveam sa ajung victima unui sistem sanitar care pe mine m-a depasit mult din punct de vedere psihic in toata aceasta perioada. Dupa ce mi-au pus cateva intrebari si le-am descris simptomele, m-au informat ca nu am voie sa parasesc propria locuinta pentru ca sunt suspecta de Coronavirus si ca, in cursul zilei de luni, ma vor anunta daca intru pe o lista de testare. Era abia sambata...Toata lumea iti spune cum sa nu iei COVID-19, dar nimeni nu iti spune ce sa faci daca il iei.Cea mai mare problema in aceasta lupta cu virusul este faptul ca autoritatile nu au elaborat un ghid oficial care sa-ti ofere pasii de urmat, iar reprezentanti ai unor institutii care ar trebui sa dea raspunsuri clare si concrete nu stiu ce sa-ti raspunda la intrebari.Cateva ore mai tarziu am inceput sa transpir foarte mult, iar termometrul indica o temperatura de 37.5 grade C. Intr-o fractiune de secunda am simtit cum toti muschii incep sa ma doara. Era o durere musculara (nu am simtit in viata mea asa ceva) care m-a facut sa ingenunchez si sa tip. Covidutul este un virus straniu. Simteam cum fiecare particica a corpului ma ardea si ma durea. Ma simteam calcata de tir, tren si bagata intr-o masina de tocat carne. Stateam in pat si simteam cum in interiorul corpului ceva imi loveste fiecare organ. Simteam ca respir foc cand trageam aer pe nas. Apoi a aparut debutul digestiv si debutul neurologic, cu manifestari precum dureri de cap deosebit de puternice si senzatia de ameteala.Daca cineva mi-ar fi spus ca o sa ajung vreodata sa ma cert cu un virus si sa-l implor sa ma lase in pace, i-as fi spus clar ca este nebun. Parca traiam un film horror.Ma dadeam intr-un carusel cu o viteza ametitoare, iar in departare auzeam zeci de voci care ma indemnau sa sun la 112. Si pentru ca tacamul sa fie complet, simpaticul Covidut m-a lasat si fara miros. Nu aveam gust, nu aveam miros. Imi amintesc ca miroseam in disperare chiar si sticla cu clor, parfumurile, solutiile dezinfectante. Nimic. Timp de zeci de zile, in fiecare dimineata, primul lucru pe care il faceam era sa verific daca mi-au revenit cele doua simturi. O lume fara gust si fara miros e o lume care te dezechilibreaza destul de mult in lupta cu carcalacul.Duminica dimineata am sunat la DSP, le-am explicat din nou simptomele si le-am spus ca am nevoie de un medic. Mi-au raspuns ca este weekend, iar luni dupa-amiaza, cu putin noroc, ma va contacta un specialist. Mai exact, sa raman in casa pentru ca sunt suspecta de COVID-19 din cauza faptului ca am intrat in contact direct cu persoane pozitive. Nu am inteles nici in ziua de astazi de ce faptul ca eram suspecta de COVID-19 a fost mai important decat toate simptomele pe care le-am simtit. 112 te trimite la DSP, DSP te trimite la 112...Sa o spunem pe fata si asumat.In Romania, Coronavirus nu te afecteaza fizic, cat te loveste psihic. Realizezi ca in ring esti tu si virusul. Corpul tau si COVID. Lupta se duce intre voi doi. Dar nu iti permiti sa pierzi timpul pentru a-ti monitoriza simptomele. Nu esti lasat sa faci asta. Pentru ca atunci cand vine vorba de acest virus, cei de la celalalt capat al telefonului te invata sa numeri corect. Este important sa comunici in a cata zi de simptome esti. Este fix problema ta daca ai ghinionul sa ai in ziua a 10-a simptomele pe care trebuie sa le ai in ziua a 3-a.Alo, DSP?Din pacate pentru unii, eu imi castig painea din jurnalism. Iar in teorie, jurnalistul este cainele de paza al societatii. Cel putin, eu asta am invatat. Iertati-ma, dar in plina pandemie, eu prefer sa traiesc in teorie.Se pare ca daca bati cu toata forta la toate usile si insisti cu zeci de apeluri la DSP, afli ca se fac testari si in weekend, desi initial mi-au spus ca ma vor anunta in cursul zilei de luni daca intru pe lista de testare. Duminica noaptea, in jurul orei 00:00, au trimis un echipaj pentru a ma testa. Dar surpriza! Nu tot ce zboara se mananca. O doamna asistenta m-a invitat sa urc in ambulanta , dar am ezitat cateva minute. Nu de teama, ci din cauza faptului ca eram usor in dubii. Eram suspecta de COVID-19, dar asistenta si ambulantierul nu purtau niciun "costum de astronaut" care ni se tot arata la TV. Nu o sa uit niciodata cele doua perechi de ochi obositi care ma priveau cu teama in timp ce imi recoltau probele biologice pentru identificarea virusului. Doi oameni pe care sistemul i-a aruncat in lupta fara armura speciala.De ce subliniez acest lucru? Pentru ca am obosit si m-am saturat de toate stirile care se citesc de pe promptere si de toti atotstiutorii care isi dau cu parerea in fata camerelor de filmat, iar la final reusesc sa cultive doar teama in sufletele oamenilor.Ala a fost momentul in care am realizat ca trebuie sa duc lupta pe cont propriu. Sa sun la 112 sau sa raman acasa. Riscurile erau majore in ambele situatii. COVID-19 este ca o ruleta ruseasca. Toate intrebarile mele fara un raspuns sigur erau alimentate de o atentie primita de la oameni inspaimantati care de cele mai multe ori isi proiecteaza frica personala tot pe bolnav. Pe langa faptul ca te lupti cu un dusman despre care nimeni nu stie ceva concret, ai de infruntat si temerile celor din public.Am fost speriata de necunoscut, revoltata de modul in care functioneaza institutiile statului si nervoasa pe toti cei care se cred mai destepti decat medicii. M-am simtit aruncata in ape tulburi, dar stiam ca trebuie sa lupt sa ajung la mal. Am facut chiar si un atac de panica in momentul in care am simtit cum fiecare particica din mine "urla" de durere, in timp ce apropiatii imi repetau intr-un mod disperat sa merg la un spital.Acela a fost momentul in care am simtit nevoia sa inchid telefonul, internetul, tot. M-am intins pe jos, am plans de durere si am tipat. L-am amenintat pe prietenul Covidut si am inceput sa numar si sa respir corect. Am inchis ochii si am cantarit balanta. Din clipa aceea am stiut ca sunt singura care stie cand este momentul sa apelez 112.Mi-am asumat lupta si am refuzat internarea. Nu ma intrebati de ce si nici nu actionati ca mine daca ajungeti intr-o situatie asemanatoare. Daca ar fi sa mai traiesc asa ceva, nu cred ca as mai alege aceeasi varianta...Sunt genul ala de om care merge la medic pentru orice rahat. Dar de data asta, o voce interioara m-a indemnat sa spun NU cu toata convingerea.Din pacate, pentru mine, sistemul medical de stat inseamna o trauma psihica prea mare. Mi-am pierdut mama, bunicii, prietenii... mult prea devreme din cauza unor bacterii luate din saloanele anumitor spitale . De aceea, frica m-a impins sa raman acasa si sa nu risc sa ma expun unor cantitati mai mari de virus din spital, unor bacterii nosocomiale sau unor tratamente mult prea agresive care, la final, se dovedesc a fi mai rele decat virusul.Nu stiu daca am gresit sau nu. O vor spune rezultatele investigatiilor pe care urmeaza sa le fac in perioada urmatoare.Cei de la DSP mi-au recomandat sa iau Paracetamol si vitamina C pana in momentul in care ma va contacta un medic. De la testare si pana la aflarea rezultatului au trecut 4 zile.Shht...Atunci cand am fost sunata pentru confirmarea diagnosticului COVID-19, medicul epidemiolog de la Directia de Sanatate Publica, o doamna simpatica si blanda, recunosc, mi-a marturisit ca "dracul nu este atat de negru pe cat pare". In plus, mi-a recomandat sa sun la 112 daca o sa ma simt din ce in ce mai rau, insa sa stau linistita pentru ca am trecut de partea grea. Sa ma simt mai rau dupa ce atatea zile am simtit ca trec prin iad...?Pe propria raspundere am continuat sa-mi administrez Paracetamol cateva zile bune. Mai exact, 12 zile. 🙂 Era singurul meu colac de salvare de care trebuia sa ma tin pana se termina perioada de izolare si sa pot sa ajung la un spital.Urmatoarele zile nu au fost deloc usoare. Dupa cateva zile traite doar cu apa si un iaurt pe zi, priveam mancarea ca pe un inamic. Constienta de faptul ca trebuie sa incep sa-i dau corpului resursele necesare, ora mesei era un adevarat show. Dura cam 40 de minute sa mananc un bol cu supa si toata nebunia se incheia cu stari de voma si transpiratii. Ma tineam de pereti sa ajung la baie. Drumul spre bucatarie incepea cu un mic popas in sufragerie, iar la final ma simteam ca si cum escaladasem Everestul. Oboseam, transpiram, ameteam...Atunci cand am fost la un pas sa pun armele jos, am reusit sa iau legatura cu Dr. Marinescu de la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals". A fost ca o raza de soare menita sa ma intareasca psihic si sa imi dea increderea ca o sa ajung pe mainile cui trebuie. Initial, OMUL Dr. Marinescu a tinut sa ma faca constienta de toate simptomele pe care le-am avut si mi-a recomandat sa sun la 112 si sa ma prezint la spital. Ma aflam in a 11-a zi de izolare, motiv pentru care i-am spus ca ne vedem imediat cum pot parasi locuinta fara ca nerespectarea unei legi sa-mi aduca un dosar penal...Pe masura ce au trecut zilele, simptomele s-au diminuat, dar nu asa cum am sperat. Durerea de spate a continuat sa ma mai chinuie cateva zile bune. Ma simteam ca la o raceala normala, foarte obosita, fara gust, fara miros, dureri de cap. Au fost nopti albe, multe... Au fost nopti care pentru mine incepeau spre dimineata si tineau doar cateva ore. Dar usor m-am imprietenit cu Covidut. Ironic din fire, in fiecare dimineata imi dadea semne ca este cu mine. Ma ardea atat de tare in piept si in nas! Dar raspunsul meu pentru el suna cam asa: "Neata, scarba mica! Tot aici esti...!". Apoi il serveam cu o limonada, sirop de catina, vitamine, kilograme intregi de lamai, tot felul de combinatii ciudate. Era singurul moment cand ii multumeam ca nu am gust.Au fost momente cand m-a cuprins panica. In special noaptea, atunci cand simteam cum ma doare si ma arde in piept. Apoi faceam repede un reality-check. Imi monitorizam saturatia de oxigen, temperatura, numaram si respiram. Am acceptat faptul ca este normal sa imi fie teama. O ratacire de ganduri te poate muta cu usurinta in anxietate profunda si claustrofobie. Starile pe care le ai... trec, vin, pleaca si se inghesuie, dispar si reapar, provoaca rau sau te motiveaza sa lupti.1, 2, 3... 14Coronavirs te invata sa numeri corect - zilele de simptome, zilele de izolare, zilele de la testare. Daca la inceput cei de la DSP mi-au comunicat faptul ca trebuie sa numar 14 zile de izolare din momentul in care am aflat rezultatul testului, ulterior s-au razgandit. Aia mai mari ai tarii au ajuns la concluzia ca este mai ok sa numar 14 zile din ziua in care am decis sa ma autoizolez. Iar la final, cei de la DSP te informeaza ca esti liber sa iesi unde vrei tu. Daca te tin buzunarele sa dai aproximativ 500 lei pe o testare la o clinica privata, ai noroc in "veata".Nu vreau sa vorbesc nici despre zecile, dar zecile de apeluri zilnice catre DSP pentru a obtine concediul medical. Sau de faptul ca am avut nevoie de 5 zile pentru a-i prinde la o discutie telefonica. Sau de rugamintile de a primi o dovada a faptului ca am fost testata pozitiv cu COVID-19. Am nevoie de ore intregi sa vorbesc despre asta. Dar pe masura ce trece timpul, obosesti si intelegi ca nu merita sa-ti consumi energia intr-o lupta cu un sistem bolnav. Niciodata, dar niciodata, nu m-am folosit de functia sau de numele trustului unde am lucrat/lucrez. Insa, din pacate, in Romania, DSP reactioneaza mai bine la rugaminti atunci cand afla ce job ai...Asa cum le-am repetat si lor in nenumarate randuri, asa scriu si aici: cu virusul se supravietuieste, dar nesimtirea, nesiguranta si miserupismul altora te lovesc fix in moalele capului. Si doare!Pentru mine, show-ul nu s-a terminat dupa cele 14 zile.Iar atunci cand crezi ca totul revine la normal, Covidut vine si te mai altoieste putin. Nu mai are puterea de la inceput, dar iti da semne ca e p-acolo.Dupa ce au trecut cele 14 zile de izolare, mirosul si gustul au intarziat sa apara, eram obosita, ma simteam epuizata si ma durea tot corpul. Durerea aia de cap avea sa ma mai chinuie si in continuare. Parul a inceput si el sa cada dupa a 6-a zi de simptome (mi s-a spus ca al meu oganism destept a oprit functia de crestere a parului, de digestie, etc, pentru a lupta cu virusul). Am decis sa raman in autoizolare pana cand urma sa ajung pe mainile Dr. Marinescu.Daca stateam in pat, totul era usor. Erau simptome cu care puteam sa supravietuiesc. Abia dupa 19 zile am simtit ca dorm cu adevarat. Dar minunea nu a tinut mult pentru ca unele seri veneau la pachet cu o usoara tuse seaca. Din fericire, nu m-a chinuit prea multe nopti. Insa, atunci cand am decis ca este momentul sa ma apuc de o curatenie generala pe care ti-o recomanda orice medic la sfarsitul perioadei de izolare, corpul mi-a dat un mare sign out. Dupa un minim, minim de efort, am inceput sa tremur, sa ametesc, sa transpir si sa-mi creasca ritmul cardiac. Stari care mai continua chiar si acum.Ca un detinut am invatat sa numar si sa tai zilele din calendar pana cand urma sa ma intalnesc cu medicul. Dar mi s-a recomandat sa aman retestarea.Motivul? Riscam sa ma trezesc din nou cu un rezultat pozitiv. Testele noastre de PCR sunt atat de sensibile incat pot detecta chiar urme minuscule ale virusului. Potrivit medicilor, dupa cele 14 zile de izolare, un test pozitiv nu inseamna prezenta virusului viu si a posibilitatii de a-l transmite mai departe. Conform mai multor studii, replicarea virala scade rapid la o saptamana dupa debutul simptomelor si pacientii nu mai raspandesc virusuri viabile dupa a doua saptamana de boala.De aceea, trecerea in plus a catorva saptamani ne vor ghida pasii catre drumul pe care urmeaza sa-l parcurgem impreuna - cateva investigatii si analize care ne vor arata daca Covidut a lasat ceva sechele.Daca simti nevoia de spatiu, incepe orice discutie cu: "Am avut COVID pana de curand".Personal, eu am stat in izolare cat pentru intreaga Romanie. Desi s-au scurs zile bune de la sfarsitul perioadei de carantina, continui sa limitez iesirile. In primul rand pentru ca recuperarea fizica mai dureaza putin, iar in al doilea rand pentru ca am obosit sa explic cum sta treaba cu retestarea. Fiecare intelege ce poate, iar eu astept in liniste un rezultat negativ. Din pacate, credibilitatea consta intr-o foaie de hartie. In plus, lupta psihica este prea mare si simt ca nu fac fata valului de romani care poarta masca pe cot sau sub barbie. Si nici celor pentru care distantarea sociala este un mit.Imi doresc din tot sufletul sa aveti CURAJUL sa intelegeti ceea ce am scris mai sus. Psihic, pe un bolnav COVID-19, frica, teama si comportamentul celor din jur il dezechilibreaza putin. Haideti sa ne informam mai mult si sa luam o pauza de la cele mai negre breaking news-uri. Repet! Dupa 14 zile, un test pozitiv nu inseamna prezenta virusului viu si nici posibilitatea de a-l transmite mai departe! Nu o spun eu, ci medicii din intreaga Europa. Nu mai lasati frica sa va dirijeze actiunea!Daca ai parcurs lectura pana aici, te rog, nu ma spama cu mesaje private. Am radiat carcalacul daca calculez numarul orelor pe care le-am petrecut vorbind la telefon si explicand.Sunt bine si am scapat de ce a fost mai rau. De fapt, eu cred ca am castigat lupta asta nebuna. Psihic... sunt obosita. Foarte obosita. Dar am avut nevoie de Coronavirus in viata mea. Nemernicul asta mic m-a aruncat in larg si mi-a demonstrat cat sunt de puternica. M-a inchis intre 4 pereti si m-a ingenuncheat de durere. Insa, la final, m-a adus la tarmuri care se dovedesc mult mai interesante decat destinatia.Daca vrei sa te cunosti cu adevarat, izoleaza-te, fie si o singura saptamana. Vei fi surprins sa vezi cate lucruri poti afla despre tine. Dar si cat de insuficient este pentru sufletul tau aerul pe care ti-l ofera cei de afara.Suna ironic, dar Covidut da mastile jos. Am vazut cine si cum imi e aproape, cine e irational pana la comportamente socante si cum o mana de ajutor vine fix de unde nu te astepti.Am traversat o perioada cu emotii inghesuite din care am invatat. Cine ma cunoaste, stie ca am o viata agitata. Nu ma plang, asta ma face sa ma simt ok si e misto. Dar de data asta am invatat sa astept, sa nu mai accelerez ca nebuna, sa nu mai grabesc lucrurile doar din dorinta de a bifa cat mai multe sarcini intr-o zi. M-a palmuit pana cand am invatat sa traiesc acum, nu ieri si nici maine. Eram atat de ocupata cu planurile de viitor si uitam sa ma bucur de prezent. In perioada de izolare, Covidut nu mi-a dat voie sa-mi fac planuri. Singura sarcina era sa respir... astazi...Se poate intampla oricuiVom trai cu acest virus gripal. Nu poti sa te inchizi in bula ta si sa astepti sa treaca. Poarta masca, spala-te pe maini, pastreaza distanta! Inchide TV-ul, citeste, informeaza-te, intreaba! Fa sport, stai la soare, dormi suficient si ramai "negativ"! Si retine, nu se moare de COVID, ci cu COVID!Sanatate!