Marturiile romanilor aflati in vacanta in Bulgaria: "Serviciile nu mai sunt ce-au fost, dar e incomparabil mai bine fata de Romania"

Spre deosebire de cei plecati in Grecia, oamenii nu se plang de timpii de asteptare din vama , ci chiar sunt mirati de rapiditatea cu care se desfasoara activitatea la vama."Liber la Giurgiu-Ruse, drumul spre Varna nesperat de liber", a scris Monica pe forum."Patru ore, atat am facut", completeaza Vasile.Motivul pentru care circulatia se desfasoara rapid este faptul ca vecinii bulgari nu au impus restrictii pentru turisti "Noi am intrat astazi in BG, fara declaratie sau test covid. Am trecut granita in 5 min", a scrie Alina.In schimb, majoritatea internautilor de pe acelasi forum, se arata revoltati de faptul ca a scazut calitatea serviciilor."In Bulgaria nu mai este ce a fost, dar fata de RO este incomparabil mai bine. Nu se cer teste si declaratii. La vama nu se sta, cinci minute a durat la Negru Voda", a scris Dan."Resorturi de lux la tot pasul, ieftine. Nu se compara cu ce avem in tara. La nimic!", a comentat Bianca."Adevarat ca anul acesta calitatea serviciilor au scazut, dar tot au un plus la turism fata de noi", a completat Ioana.