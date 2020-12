Una dintre cele mai ciudate evolutii in spatiul dezbaterii publice de limba romana

Devine evident in acest moment ca "Adevarul" e pe cale de a fi privatizat in mass media si mediile sociale ca o functie a unei retele lipsite de transparenta sau mandat public, prin asa numiti "fact check-eri" -varful unui aisberg a carei magnitudine nici macar nu o putem estima.Practic, in acest moment societatile si statele lumii sunt in fata unui fenomen fara precedent in istorie (Inchizitia si lista lucrarilor interzise in Biserica Catolica NU au functionat niciodata sub formula de arbitrar, secret si conspirational al actualui sistem implementat de Big Tech). Practic in acest moment, Big Tech a creat o infrastructura paralela sistemelor publice, democratice si constitutionale, prin care si-a autoarogat monopolul articularii adevarul lui si falsului in spatiu public.Nu ma intereseaza acum ce fac altii. Ma uit insa la spatiul de limba romana. Este extraordinar de interesant faptul ca NU exista in acest moment niciun fel de interes vizibil cu privire la modul in care este constituita, functioneaza si este dotata din punct de vedere al resursei umane aceasta infrastructura ce opereaza deja extrem de agresiv in spatiul de limba romana. Nu exista interes in corpurile legiuitoare, nu exista in corpurile reglementatoare, nu exista in interiorul "societatii civile" nu exista in randul mass media... Interesanta situatie, nu?Totusi sunt intrebari normale, de bun simt:Cine sunt mai precis cei care determina "adevarul" si "falsul" in spatiul de limba romana, pe Facebook , sa zicem. Cum sunt ei organizati? Care este raportul intre inteligenta artificiala algoritmica si resursa umana in aceste practici?Cine si ce califica resursa umana in acest domeniu? Cum ajungi fact checker? Care este structura de decizie? Cine sunt mai precis oamenii care au rolul cheie de "judgemental decision" in sistemul de cenzura si determinare a adevarului in spatiul de limba romana? Ce ii califica in CV pentru acest rol? Cum sunt selectati?Sa nu ni se spuna ca NU exista acest rol sau acesti oameni... rezultatele activitatii lor sunt vizibile cu ochiul liber nu de ieri...Adica: Cine sunt, totusi, persoanele care isi asuma responsabilitatea in fata sistemului constitutional roman si a sistemului politic roman si european pentru modul in care administreaza circulatia informatiilor si sistemul de cenzura? Repet: in spatiul de limba romana.Care este relatia intre aceasta infrastructura de resurse umana si tehnologica si sistemul constitutional democratic al Romanei? Dar cel European? Care este magnitudinea resurselor puse in joc in acest sens in spatiu de limba romana? Repet: in spatiu de limba romana.Iata intrebari normale, de bun simt. Poate sunt naive. Dar sunt legitime.Foarte interesant insa acest generalizat dezinteres pentru noua sociologie a "Adevarului si falsului" si pentru mecanismele constructiei sociale a "Realitatii", in varii spatii lingivistice si culturale, ca sa zicem asa... Iata un subiect nu doar pentru jurnalistii de investigatii, parlamentari si alti reprezentanti ai administrarii vietii si sigurantei publice dar si pentru cercetatori... M-as bucura sa conduc sau sa fac parte dintr-o cercetare pe tema asta:"Constructia sociala a 'Adevarului' si 'Realitatii': O investigatie in structura, functionarea si resursa umana a sistemului de fact checking si cenzura in spatiul de limba romana".Articol publicat si pe Marginaliaetc.ro Citeste si https://ziare.com/stiri/avion/enigmele-revolutiei-cum-a-fost-doborat-avionul-care-pleca-de-la-bucuresti-1652927