Medic de la ATI: S-a sfidat orice regula de bun simt, ati negat orice adevar, lovind in medici, ati promovat doar minciuna si petrecerile

In ultima sa postare de pe Facebook, Amin Zahra a afirmat ca nu mai sunt locuri si este sunat de pacienti disperati."Un domn ma suna disperat, "stiu ca nu aveti locuri, dar va rog frumos, faceti ceva, l-am pierdut pe fratele meu, nu vreau sa o pierd si pe sotia mea", a scris Amin Zahra."Am ajuns intr-un punct in care suntem sufocati, nu de masti, pentru ca pe alea, NU le-ati purtat... ma refer la sistemul medical.Tot mai multi medici sunt infectati, am ajuns sa ma uit cu teama la telefon cand suna, pentru ca stiu deja ce trebuie sa spun, replica e aceeasi: NU SUNT LOCURI!Acum va intrebati de ce am ajuns aici?!Este strigator la cer sa auzi ca avem 10000 de cazuri si voi inca nu credeti.Si ca sa va raspund la intrebare: "De ce am ajuns aici?"Am ajuns pentru ca: S-a sfidat orice regula de bun simt, ati negat orice adevar, lovind in medici, ati promovat doar minciuna si petrecerile.Si noi medicii ducem o lupta tot mai grea zi de zi. Si nu, nu plecam "pozitivi", spre casa, nu ai cum, cand auzi rugamintile pacientilor: " aveti grija de mine, ca am nepoatele de crescut si nu ma au decat pe mine", " am o fiica care ma asteapta, oare o sa imi revin?"Stiti ce e trist, ca vor murii oameni nevinovati, oameni care au incercat se duc o viata normala, respectand niste reguli, dar care nu au avut loc de voi", a scris medicul pe Facebook.