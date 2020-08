Medic de la Spitalul Judetean Pitesti, implicat in tratarea bolnavilor de coronavirus: "Pe cand voi va pregatiti pentru distractie, eu vad doua familii care se pregatesc pentru inmormantare"

Amin Zahra sustine ca in timp ce multi se pregatesc pentru distractie, ea vede "doua familii care se pregatesc pentru inmormantare ". Au ajuns la spital, cu o simpla gripa care nu trecea cu paracetamol. In final "simpla gripa" s-a dovedit a fi COVID-19.Mesajul medicului de la spitalul din Pitesti:"Si pentru ca este sambata seara, probabil ca acum va pregatiti pentru o iesire in oras, ca na... trebuie sa socializati, sa schimbati aerul cu inca 200 de persoane. Pe cand voi va pregatiti pentru distractie, eu vad doua familii care se pregatesc pentru inmormantare.Din pacate, azi am avut doua decese 35 si 49 de ani. Cum au ajuns la noi?....cu o "simpla gripa" care nu trecea cu paracetamol.P.S. daca v-am saturat cu postarile mele inutile cu Covid, va rog sa ma scuzati, dar poate totusi reusesc prin ele sa va fac sa fiti mai prudenti. Va doresc o seara, cat mai distractiva!"