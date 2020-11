Medicul grav ranit la Piatra Neamt, elogiat de fostii pacienti: "Nu a cerut nimic, nu a primit nicio atentie! Doar un "Multumesc!""

Mai multe persoane au comentat la postarea ex-magistratului aratand ca medicul Denciu face parte din categoria celor care refuza spaga."Doctorul Denciu. Mi-a fost anestezist la o operatie. Dupa, desi fusesem avertizat, m-am dus la el cu o carte a mea. A luat-o zimbind, dar mi-a spus: Sper ca nu ati pus ceva in ea. Eu am dat din umeri. El a foiletat cartea, a scos din ea bancnotele si mi le-a dat inapoi. Eroii sint oameni simpli si normali", arata fostul judecator in postare Comentariile elogioase ale altor fosti pacienti ai doctorului Denciu."Si la operatia mea tot el a fost anestezist. Nu a cerut nimic, nu a primit nicio atentie! Doar un "multumesc"! Acestia sunt adevaratii doctori!"."Si la operatia mea de cezariana a fost tot dumnealui ca si anestezist, iar sotia ca si medic curant ginecolog. Oameni deosebiti. Dl doctor nu a primit nimic! Sanatate multa si putere atat lui cat si familiei pentru a putea depasi aceasta grea incercare a vietii.""Dumnezeu sa-l ajute! Si eu cand i-am oferit ceva, mi a spus ca am acasa o printesa, sa-i cumpar ei ceva, el si a facut meseria, un mare OM""Si eu am fost avertizata sa nu incerc cu ceva la dumnealui, ca nu va primi asa ca nu imi ramane decat sa ma rog pentru el sa ii dea Dumnezeu multa. multa sanatate!".Medicul Ioan Catalin Denciu a fost ranit grav, cu arsuri de gradul II, III si IV pe 40% din suprafata corpului in timpul manevrelor de salvare a pacientilor intubati aflati in sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt in momentul izbucnirii incendiului.Doctorul Denciu (48 de ani) a fost coleg de facultate cu actualul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru . Cei doi sunt prieteni. Medicul a fost transportat cu o aeronava militara, in dimineata zilei de duminica, 15 noiembrie, la un spital pentru marii arsi din Belgia.