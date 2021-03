Medicul Vasi Radulescu, despre controversa vaccinului AstraZeneca: "Cu cat vaccinezi mai multi oameni, cu sau fara boli, faci o suprapunere intre vaccin si toate afectiunile posibile"

Agentia de reglementare britanica: Vaccinul AstraZeneca nu cauzeaza coagularea sangelui

Romania continua vaccinarea cu serul AstraZeneca

"Mi se pare absolut incredibil ca multi oameni nu pricep o chestiune atat de simpla: cu cat vaccinezi mai multi oameni, cu sau fara boli, faci un overlap (suprapunere) intre vaccin si toate afectiunile posibile din care poate muri un om sau evenimentele care pot aparea oricum in populatia sanatoasa sau cu comorbiditati. Este absolut logic -> vaccinezi mult -> din oamenii vaccinati vor face tromboze, ulcere, infarct, AVC, etc. exact cum ar fi facut si fara vaccin. Vaccinul nu e SuperRemediu care sa protejeze de toate astea, el apara pe felia lui. Riscurile celelalte raman la fel.Din rigurozitate stiintifica, organismele de control se autosesizeaza pentru a studia o posibila relatie de cauzalitate directa. Vaccinurile sunt cele mai studiate preparate farma existente. E normal sa se studieze in continuare, cu atat mai mult si-n uzul larg.Dar nu va asteptati ca celelalte evenimente sa nu apara. De aici vin si povestile cu "vai, a facut infarct miocardic de la vaccin!" sau "a facut tromboza de la vaccin!". Fara cauzalitate dovedita nu, nu a facut nimeni nimic de la vaccin.Renuntati la emotie. Si la tam-tam-ul presei care cauta nod in papura si a uitat de adevarul stiintific", a scris medicul pe pagina sa de Facebook.Vaccinul AstraZeneca/Oxford nu cauzeaza coagularea sangelui, a declarat luni Agentia de reglementare a vaccinurilor din Marea Britanie, relateaza dpa, citata de Agerpres.Phil Bryan, director pentru siguranta vaccinurilor in cadrul Agentiei de reglementare a medicamentelor si produselor medicale din Marea Britanie, a declarat ca organizatia "revizuieste indeaproape" informatiile privind cheagurile de sange aparute la vaccinare in unele tari europene.El a adaugat insa ca dovezile disponibile "nu sugereaza ca vaccinul este cauza". "Cheagurile de sange pot aparea in mod natural si nu sunt neobisnuite", a spus el intr-un comunicat.Peste 11 milioane de doze de vaccin COVID-19 AstraZeneca au fost pana acum administrate in Marea Britanie si numarul de cheaguri de sange raportat dupa administrarea vaccinului nu este mai mare decat cel care s-ar fi produs in mod natural la populatia vaccinata."Oamenii ar trebui sa mearga si sa-si faca vaccinul impotriva COVID-19 cand li se cere acest lucru", a mentionat oficialul citat. Raspunsul sau survine dupa ce Germania, Italia, Franta si Spania sunt tarile care au decis recent sa suspende temporar utilizarea vaccinului AstraZeneca. Autoritatile au decis, luni seara, continuarea campaniei de vaccinare in Romania cu toate vaccinurile impotriva COVID-19 , autorizate in momentul de fata la nivel european. Astfel, Romania va continua vaccinarea cu serul AstraZeneca.In urma analizarii rapoartelor de reactii adverse inregistrate in Romania, a motivarii deciziilor celorlalte tari, a evenimentelor raportate la nivel international, dar si a recomandarilor autoritatii de reglementare de la nivel european, Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), reprezentantii din cadrul institutiilor mai sus mentionate au decis continuarea campaniei de vaccinare in Romania cu toate vaccinurile impotriva COVID-19, autorizate in momentul de fata la nivel European", a transmis, luni seara, CNCAV.Sursa citata a precizat ca, pana la finalizarea evaluarii cazurilor semnalate de tulburari de coagulare a sangelui de catre Comitetul de farmacovigilenta al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) si emiterea unei recomandari in cadrul intalnirii extraordinare care va avea loc joi, 18 martie a.c., EMA recomanda continuarea vaccinarii, subliniind ca beneficiile vaccinarii in prevenirea formelor grave de COVID-19 si deces depasesc riscul aparitiei de reactii adverse."Cazurile de tulburari de coagulare au aparut la un numar redus de pacienti vaccinati, fara sa depaseasca frecventa raportata in populatia generala nevaccinata. Trebuie avut in vedere ca aceste tulburari au diferite cauze si pot aparea independent de administrarea vaccinului. In prezent, expertii de la nivel european analizeaza cu maxima rigurozitate toate datele disponibile pentru a stabili daca exista o relatie de cauzalitate intre administrarea vaccinului si aceste evenimente", a mai transmis CNCAV.