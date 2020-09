Medicul Virgil Musta despre deschiderea unitatilor de invatamant: Nu vor exista "zero riscuri" in cazul trimiterii copiilor la scoala

in cazul trimiterii copiilor la scoala, asa cum de fapt, nici inainte de aceasta pandemie, nimeni nu putea garanta faptul ca prin prezenta la scoala copiii nu se puteau imbolnavi de alte boli transmisibile (mai usoare sau mai severe) sau ca nu ar putea transmite apoi astfel de boli celor din familie. Sigur ca acum suntem in situatia in care stim de prezenta acestui virus in comunitate, dar stim deja si cateva masuri prin care putem preveni transmiterea acestuia, inclusiv in scoli. Important este ca aceste masuri sa fie si respectate, in permanenta", isi incepe medicul Virgil Musta mesajul.



Doctorul remarca faptul ca prezenta virusului este "o situatie neobisnuita", dar care poate fi depasita.



"Eu cred ca este o situatie neobisnuita, dificila, dar care poate fi depasita numai prin intelegerea clara si asumarea rolului fiecarei parti implicate, cat si printr-o implicare si dialog constructiv permanent intre aceste parti. Este vorba de fapt despre un parteneriat functional intre aceste parti, astfel incat sa nu inceapa sa dea vina unii pe altii, ci sa existe implicare, responsabilitate si comunicare transparenta continua", scrie medicul.



Virgil Musta explica si care sunt "partile" la care a facut referire, dar si care este rolul acestora. Prima dintre aceste parti este chiar unitatea de invatamant.



"La nivelul fiecarei scoli, gradinite etc trebuie respectate protocoale clare care sa asigure conditiile pentru distantarea copiilor in clase, evitarea activitatilor care duc la aglomerare, curatirea si dezinfectia suprafetelor, aerisirea incaperilor, conditii de igiena prin punerea la dispozitie de apa, sapun, dezinfectanti, atat copiilor, cat si profesorilor. De asemenea, in scoala e foarte important sa se realizeze educatia copiilor pentru prevenirea imbolnavirii cu acest virsus, dar si pentru o viata sanatoasa in general. Fiecare unitate de invatamant trebuie sa aiba stabilite proceduri clare si pentru situatiile in care exista copii suspecti de a fi infectati sau chiar contaminati, astfel incat sa actioneze corect in aceste situatii. Acolo unde exista personal medical scolar, acestia vor fi implicati in triajul zilnic, cat si in educatia profilactica. Scoala este cea care are decizia de a continua fizic sau online procesul de invatamant si ar trebui sa fie cea care initiaza si mentine un dialog permanent cu profesorii, parintii si autoritatile locale", mai scrie Musta.



Cea de-a doua parte este reprezentata de parinti si copii care vor trebui sa isi asume anumite responsabilitati.



"Parintii trebuie sa-si asume responsabilitatea de a observa permanent starea copiilor si de a nu trimite la scoala copilul bolnav, copilul cu anumite simptome sau pe cei care au fost in contact cu persoane depistate cu covid. Nu poate fi scoala vinovata, daca ofera conditiile de mai sus, dar vin copii bolnavi din comunitate. E adevarat ca formele asimptomatice la copii nu au cum sa fie depistate nici de parinti, nici de profesori si nici chiar de catre medicii scolari. De aceea, exista acest risc ca astfel de copii apparent sanatosi sa fie prezenti la scoala si sa poata transmite virusul la alti copii sau cadre didactice, risc ce se incearca a fi cat mai mult diminuat prin respectarea masurilor de distantare, igiena si de purtare a mastii in anumite situatii. Parintii trebuie sa inteleaga corect si rational existenta unui astfel de risc si sa analizeze bine situatia din familie. Daca exista persoane vulnerabile in familie, fie ca sunt copii, parinti sau bunici (care sufera de diabet, obezitate, bolile cardiovasculare, BPCO, neoplazii) si care au risc de evolutie severa a bolii daca se contamineza, atunci e recomandabil sa opteze pentru scoala online, cel putin pentru o perioada. Tot parintii (impreuna cu profesorii) au rolul de a educa permanent copiii si de a le explica corect si pe limbajul lor ce trebuie sa faca, cum sa se protejeze si cum sa se comporte", afirma Musta.



Cadrele didactice reprezinta a treia parte din acest proces, iar profesorii, este de parere medicul Virgil Musta, au un rol foarte important in supravegherea respectarii masurilor de preventie in scoli.



"Profesorii au un rol important in supravegherea respectarii masurilor in scoli, cat si in educare si informarea copiilor referitor la preventie.

Dar, in acelasi timp, cadrele didactice pot fi pe de-o parte purtatori ai virusului si de aceea trebuie sa nu vina la scoala daca au simptome sau daca au fost in preajma persoanelor infectate, iar pe de alta parte, exista un risc de a se contamina de la scoala, motiv pentru care si ei trebuie sa isi analizeze situatia din familie, iar acolo unde exista vulnerabilitati, sa optze si ei pentru predare online. De asemenea, la scoala e foarte important sa pastreze distanta fizica si sa poarte masti, mai ale din cele care protejeaza mai bine (ffp2 sau ffp3)", spune medicul.



Cea din urma parte implicata este reprezentata de autoritati care vor trebui sa comunice permanent.



"Autoritatile locale (administrative si medicale) trebuie sa comunice permanent si sa transmita instructiuni clare scolilor si parintilor pentru a sti exact cum sa procedeze in cazurile de copii suspecti sau contaminati, pentru a nu se genera confuzie si neincredere. De asemenea, trebuie sa se asigure ca exista posibilitatea acordarii de servicii medicale prompte si complete pentru toti copiii (si adultii) care ar putea fi infectati dupa deschiderea scolilor. Acest lucru s-ar putea realiza chiar si in afara spitalelor, pentru cazurile usoare, cu ajutorul unor echipaje medicale mobile care sa viziteze copiii acasa si sa recolteze chiar acolo toate analizele necesare pentru a fi siguri ca nu exista semnale ca boala ar putea evolua negativ, plus monitorizare permanenta de la distanta realizata de catre medicii de familie/medicii pediatrii", scrie doctorul Musta.



Virgil Musta adauga, in incheiere, ca fiecare dintre aceste parti trebuie sa actioneze responsabil si sa nu dea vina una pe cealalta.



"Inchei prin a spune ca este foarte important in aceasta perioada ca toti sa intelegem ca trebuie sa fim parte constructiva din solutie si sa actionam responsabili, sa nu dam tot timpul doar vina unul pe altul, ci impreuna sa actionam astfel ca educatia copiilor nostri sa se desfasoare cat mai normal, cu diminuarea cat de mult posibil a riscului de imbolnavire a copiilor sau a membrilor familiilor lor", considera medicul Virgil Musta.



