Mesajul controversat postat pe o pagina "ortodoxa": "Daca intr-o familie sotii practica sex oral, nu se mai poate numi crestina"

Peste 1.000 de persoane au comentat in cursul zilei de sambata, 8 mai, mesajul din noiembrie 2020, postat de administratorii paginii "Traind Ortodox", care se refera la sexul oral.Mesajul devenit viral pe Facebook:Cum ar putea o gura care se spurca prin sex oral sa ia anafura, agheasma sau sa sarute sfintele icoane? Cum ar putea o astfel de gura sa primeasca Sfintele Taine , adica pe Insusi Hristos?Oricat de bine ar spala pasta de dinti, sau oricat de eficienta ar fi guma de mestecat, totusi rana pacatului nu se sterge fara multa pocainta!Poate ca nu ar fi cazul sa pomenesc despre Sfanta Impartasanie, ca de obicei o fata care practica sexul oral nu se gandeste la Sfintele Taine, dar totusi se gandeste sa sarute icoanele cand intra intr-o biserica . O face cu dezinvoltura, fara sa se gandeasca ca aceeasi gura cu care ii atinge pe sfinti s-a spurcat si se va mai spurca prin pacat.Sexul oral este o forma de curvie. Gura nu este lasata de Dumnezeu pentru perversiuni. Acest lucru ar trebui sa fie clar pentru toti crestinii. Chiar daca mass-media ne atrage atentia asupra faptului ca in majoritatea cuplurilor casatorite aceasta specialitate este la loc de cinste in ghiveciul de erotism, nici un crestin cu frica de Dumnezeu nu ar trebui sa se lase prada acestei placeri dracesti.Daca intr-o familie sotii practica sex oral, sau orice alta perversiune, familia respectiva nu se mai poate numi crestina. Oricat de multa ar fi cantitatea de rugaciune prin care sotii incearca sa recompenseze desfatarile lor animalice!