Mesajul emotionant al unei romance stabilita la Londra: Nu voi arunca niciodata cu noroi in tara din care am venit

Claudia Gutulescu spune ca adaptarea la noua viata nu a fost usoara, insa experienta traita in Marea Britanie a facut-o de multe ori sa simta ca s-a nascut din nou."Astazi s-au implinit cinci ani de cand am parasit Romania. Cinci ani cat o viata, cu aventuri si emotii, cu doruri si adaptari, cu uneori momente cand am avut senzatia ca m-am nascut din nou si nu mai stiu nimic, sau in care a trebuit sa iau unele lucruri de la capat complet, cu victorii muncite si cu multe, enorm de multe telefoane cu cei dragi de departe, in care incercam sa comprim o zi in cateva minute", si-a inceput Claudia Gutulescu mesajul transmis pe Facebook.Cu ce a ramas dupa acesti cinci ani? "Cred ca in primul rand cu dorul limbii romane. Dintre toate, cu siguranta asta imi lipseste mereu cel mai mult in viata de zi cu zi. Gluma, vorba romaneasca, proverbele, chiar si injuraturile. Cunosc cateva limbi destul de bine si pot sa spun, dupa cativa ani de preumblat pe ici, pe colo, ca limba romaneasca este cea mai frumoasa limba de pe pamant! Cu toate influentele, cu toate imprumuturile si amestecurile de peste tot, este extrem de greu vreodata sa poti traduce cuiva sagalniciile graiului romanesc.Apoi, ce mi-a priit cel mai tare? Faptul ca, intr-o masura mai mica sau mai mare, viata mea si directia ei depind acum numai de mine. Realizarile mele depind de munca si cunostintele mele, cursurile si orice studii facute in plus s-au transformat mereu in exact ceea ce trebuie sa fie: pasi inainte spre ceea ce mi-am propus. Conteaza cat si cum muncesti, conteaza cat doresti sa inveti, iar faptul ca vrei sa stii mai mult este recompensat pe bune, nu doar cu o colectie inutila de diplome tinuta in sertare, pe care o mai enumeri din cand in cand prietenilor la o bere.Nu, nu conteaza cine esti in plan privat, daca iti place sa bei sau sa pescuiesti, nu conteaza cine iti sunt parintii sau nasul de cununie. Astea sunt maxim lucruri pe care le discuti la o iesire, de amorul conversatiei. Conteaza exclusiv cine esti si cum te prezinti la munca pe care o faci. Iar pentru mine si altii ca mine, care suntem invatati sa ne bazam pe noi insine, aceasta este marea eliberare pe care cu totii ne-am dorit-o atunci cand ne-am luat valiza si am intors spatele la tot ceea ce stiam sau facusem pana atunci", a scris Claudia Gutulescu.Femeia vorbeste si despre lucrurile care au impresionat-o in tara in care a ales sa se stabileasca impreuna cu familia sa. Spune ca a preluat toate ideile bune care i-au iesit in cale si a incercat sa le aplice in viata personala."Cred ca cel mai important a fost si ramane faptul ca, dupa ce am plecat, viata mea a inceput sa fie planificabila pe termen lung. Exista in aceasta societate pe care am ales-o eu (si sunt sigura ca si in altele) niste rotite mici pe care poti sa te bazezi indiferent ce se intampla si care stii ca nu se vor deregla in timp ce tu incerci sa iti atingi un scop pe trei sau cinci, ori poate zece ani. Stii ca daca faci X si Y ajungi la Z si, chiar daca nu e usor, lucrul ala se intampla. Pentru ca toate conditiile raman neschimbate si anumite lucruri sunt garantate. Iar lipsa asta de stres de zi cu zi, luna cu luna, iti adauga ani la viata.Ma intreaba si ma intrebati multi ce nu imi place aici. Eu stiu? Nici nu am avut vreme sa ma gandesc la asta si oricum sunt in general omul care ia situatia de fapt si incearca sa lucreze cu ce are, in loc sa isi imagineze cum ar fi daca totul ar fi perfect. La fel, aleg sa nu critic casa in care am pasit ca oaspete. Pot maxim sa iau vreo idee buna si sa incerc sa fac si eu la fel in casa mea.Da, subliniez de multe ori aspecte care aici imi plac si pe care din tot sufletul mi-as dori sa le vad imprumutate si transpuse in Romania. Si de fapt de asta le si spun. In sens constructiv si niciodata cu rautate. Poate maxim cu amar. Incerc sa arat si sa spun ca se poate si altfel uneori, iar asta nu e un lucru rau", spune femeia.Chiar daca multi romani plecati din tara obisnuiesc sa vobeasca de rau Romania, Claudia a ales sa nu faca asta niciodata. Si asa isi invata si copiii."Nu am aruncat si nu voi arunca niciodata cu noroi in tara din care am venit. Nu as avea de ce sa o fac. Am fost si acolo, asa cum sunt si aici, un simplu om care si-a cautat un drum. In schimb nu ma voi opri nicicand din a compara, analiza, sublinia diferente care pot fi facute in Romania pentru ca lucrurile sa fie mai bune. Si copiilor mei le spun argumentat unde gresesc si consider ca asta este mai important decat sa laudam continuu si sa dam impresia falsa ca totul e perfect.Poate singura diferenta ar fi ca pe copiii mei ii pot lua in brate cand fac cate un pocinog si le pot spune ca ii iubesc, iar ei simt asta. Romania nu o pot lua in brate, desi de multe ori as simti nevoia sa o fac. Sper insa, la cinci ani de cand am plecat, ca tot ceea ce am facut din suflet atat cat am putut si stiut pentru a arata ca inca imi pasa, a ajuns la ea. La Romania, la toti cei care incercam, de acolo sau de departe, sa facem ceva bun. Pentru noi si, prin asta, pentru toti ai nostri.Sa fii bine, Romanie, oriunde te-ai afla si in toate inimile in care bati", a incheiat mesajul Claudia Gutulescu.