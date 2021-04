Seful CSM anunta ca a solicitat abrogarea pensionarii anticipate a magistratilor si il ataca indirect pe ministrul Justitiei

In prezent, judecatorii si procurorii beneficiaza de asa numita pensie de serviciu si se pot pensiona dupa 25 de ani de activitate, chiar daca nu au implinit varsta legala de pensionare.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat la inceputul mandatului ca intentioneaza sa creasca varsta de pensionare anticipata, insa a revenit asupra declaratiilor in urma valului de pensionari din sistem. Mateescu a lansat si un atac voalat la adresa lui Stelian Ion.Mesajul transmis de seful CSM Am solicitat abrogarea pensionarii anticipate a magistratilor, iar CSM a emis un punct de vedere favorabil in acest sens. Am precizat inca din 2019 ca este incorect ca magistratii pensionari sa aiba pensia mai mare decat salariul (desi prin propunerea vizand legile justitiei inaintata si apoi retrasa de facto de actualul ministru al justitiei se mentinea aceeasi paradigma incorecta). Am acordat atentie functiei de control reglare de fiecare data . Am convocat Sectia sa aprecieze asupra suspendarii din oficiu a unor judecatori cand s-au pus probleme de acest tip si o voi face fara sa ezit. Am inaintat in temeiul art 45 din Legea 317/2004 sesizari catre Inspectia Judiciara pentru verificari ori de cate ori s-a pus problema in spatiul public a unor posibile inadecvari. Si, in calitatea pe care o am, o voi mai face fara rezerve. Si multe altele.Cred cu tarie in ideea de responsabilitate in general si in magistratura in special. In egala masura cred ca drepturile judecatorilor trebuie respectate. Si o fac indiferent de atitudinea publica a unora sau altora pentru care principiul reprezinta de fapt propria apreciere aplicabila diferit de la caz la caz si nu regula neutra, care sa functioneze indiferent de persoana. Eu nu actionez sa satisfac o bula virtuala sau vreun soi de grupare electorala mai zgomotoasa sau nu, nu am campanii de PR si nu stau toata ziua la TV unde sa tot vorbesc si apoi sa ma tot contrazic, ce am de spus spun, ce am de facut fac, atat cat pot eu si indiferent cine se supara.Si da, am solicitat ministrului justitiei sa respecte dreptul judecatorilor si sa asigure o salarizare unitara fata de ei. O voi face si pentru procurori. Iar asta nu inseamna o majorare salariala de 25% cum in mod revoltator de incorect se prezinta, intamplator concomitent, intr-o parte a presei, ci aplicarea unei valori de referinta egala pentru toti, cum zic legea si Constitutia, cu respectarea limitelor prevazute de art. 38 alin 6 din Legea 153/2017. Intotdeauna cu respectarea legii. Sa fie clar, judecatorii de buna credinta, care sunt cei mai multi , vor fi aparati si drepturile lor trebuie recunoscute. Cei care gresesc vor suporta rigorile legii in conditiile acesteia. NU privilegiilor, dar categoric DA standardelor statului de drept!Deci, dincolo de suparari, manipulari si orice vreti voi, haideti sa vorbim mai putin si sa incepem, in sfarsit, sa rezolvam probleme. S-au strans prea multe, ar cam fi timpul...