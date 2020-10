Mesajul prefectului de Iasi pentru nemultumitii care nu pot ajunge la moaste: "Oameni buni, suntem in pericol!"

"Astazi dimineata m-a sunat un amic din copilarie si m-a dojenit ca nu poate ajunge la sarbatoarea Sfintei Parascheva. Mi-a povestit ca impreuna cu 20 de prieteni si vecini din Vrancea au programat din timp un microbuz de 14 locuri care sa ii aduca in Iasi si apoi sa ii duca acasa dupa ce ar fi participat la sarbatoarea religioasa de la Iasi. Insa, dupa masurile luate de autoritati , tot planul amicului meu si a grupului sau s-a naruit, iar eu, in calitate de prefect, merit sa fiu certat.Dojana amicului meu contine exact situatia periculoasa pe care autoritatile centrale si locale, la sfaturile repetate ale epidemiologilor, au decis sa le descurajeze: 20 de persoane, microbuz de 14 locuri, drum de sute de kilometri. Inmultesc in minte acest scenariu cu alte cateva sute, poate mii de situatii asemanatoare, daca nu chiar mai improprii. Si totul in acest context al unei cresteri alarmante de cazuri pozitive cu Covid-19", a povestit Prefectul Grigoras."In municipiul Iasi cifrele care indica rata incidentei cumulate de infectari cu Covid-19 urca vertiginos. DSP Iasi ne transmite cifra de 2,64 la mia de locuitori astazi, cu tot cu cazurile din focare. Legislatia prevede ca la o rata de 3 la mia de locuitori se ia in discutie imediat daca este nevoie carantinarea localitatii. Oameni buni, suntem in pericol! Ati vazut recent imagini cu mai multi jandarmi decat pelerini in preajma Catedralei Mitropolitane, si este neplacut, sunt de acord! - dar cum ar fi sa vedem jandarmi peste tot si strazi goale intr-un oras carantinat si reintors in perioada starii de urgenta. Nu a trecut deloc acel moment in care sa ne permitem sa nu punem raul in fata!Au fost reintroduse restrictii de pe 6 octombrie - restaurantele si cafenelele nu mai pot deservi clienti in spatii inchise, spectacolele si evenimentele culturale au fost sistate. Alte orase ne-au urmat. Riscul agravarii situatiei in care suntem ne pandeste din toate directiile. Prioritatea zero este de a gasi mereu si mereu cai de a incetini sau preveni raspandirea virusului. Adica de a evita aglomeratiile.Ei bine, masurile CNSU, CJSU, recomandarile DSP si ale epidemiologilor nu se indreapta nici asupra salilor de spectacole, pentru ca ar avea ceva impotriva culturii, nici asupra Sarbatorii Religioase pentru a pedepsi cumva pelerinii. Aceste masuri restrictive au un singur scop: sa descurajam aglomerarile mari de oameni pentru ca acestea sunt cai aproape sigure de raspandire a virusului.Reiau ideea imaginii care a starnit deziluzie, aceea cu un numar mare de jandarmi in preajma Mitropoliei. Merita explicata. Brigada Mobila de Jandarmi Bacau a venit la Iasi pregatita pentru a gestiona un program complex anuntat de MMB, cu o sarbatoare pe mai multe zile si cu un numar mare de pelerini. Schimbarea conditiilor in care se desfasoara sarbatoarea a venit ulterior, iar o parte dintre jandarmi au fost directionati spre alte misiuni.Insa cifrele oferite de IJJ arata si efectul dorit de autoritati la sfaturile expertilor epidemiologi: descurajarea aglomeratiilor. Daca pana pe data de 7 octombrie IJJ a estimat circa 6.000 de pelerini asezati la rand pentru a ajunge la racla cu moastele Sf. Parascheva, pe 8 si 9 octombrie, zile in care sunt aplicate restrictiile, se poate observa efectul: mai putin de 2.000 de pelerini, in total, la rand, toti din municipiul Iasi, iar circa 500 de persoane au vrut sa se aseze la rand, dar nu au avut permisiunea sa o faca pentru ca au domiciliul in alte localitati.Personal, dar si ca reprezentant al institutiei publice pe care o conduc, am toata increderea in capacitatea organizatorica a MMB. Pe parcursul acestei perioade in care gestionam aceasta criza sanitara MMB a fost un partener statornic, solid, de sprijin si de mare incredere. Stiu ca respecta regulile sanitare, stiu ca pune totul la punct cu atentie, am vazut cu ochii mei si nu sunt singurul care a observat aceste lucruri.Modul in care MMB organizeaza desfasurarea activitatilor in integralitatea lor - cu pelerinii la rand, precum si in interiorul Catedralei Mitropolitane si la racla - toate acestea sunt dincolo de dubii un exemplu de profesionalism. Nu pun la indoiala priceperea MMB si destoinicia slujitorilor ei. Insa, ceea ce avem de prevenit nu incepe nici la portile Catedralei Mitropolitane, nici la intrarea in Iasi, nici la marginea judetului nostru. Ci incepe in mii si mii de locuri din tara, cu mii si mii de oameni care s-ar urca in sute de autocare si microbuze si s-ar expune unui intreg domino de intamplari in care s-ar putea infecta si apoi ar putea infecta pe altii s.a.m.d.Sufleteste sunt alaturi de orice credincios care resimte aceste restrictii. Privesc cu intelegere la organizatorii descumpaniti de restrictiile care descurajeaza pelerinii sa ajunga la Iasi, rapind astfel bucuria unei sarbatori atat de indragite. Nu imi este usor, nu sunt indiferent.Dar datoria mea este sa va indemn sa respectam restrictiile. Haideti sa nu oferim sanse suplimentare de raspandire acestui virus. Haideti sa evitam orice risc! Aceasta pandemie isi arata coltii acum! Haideti sa ii raspundem cu rugaciuni, cu rabdare si sa ne pazim, sa respectam regulile de distanta fizica si protectie sanitara!", a conchis Marian Grigoras.