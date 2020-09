Mesajul unei florarii pentru prima zi de scoala: "Florile nu sunt purtatoare de virusi"

"Florile nu sunt purtatoare de virusi", e mesajul pe care l-a afisat o florarie atat pe pagina de Facebook cat si in vitrina magazinului.Reactia vine in contextul in care Directiile de Sanatate Publica (DSP) judetene au transmis unitatilor de invatamant sa inceapa scoala fara festivitati si fara flori catre profesoare.