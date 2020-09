Mesaj tulburator al unui medic ATI de la Spitalul Colentina: Inca de acum 3 luni era evident ca nu este posibila delimitarea aceasta stupida - spitale "verzi" versus spitale "rosii"

Laura Zarafin sustine ca, in final, toate spitalele vor trebui sa isi faca zone "suport Covid", unde sa fie tratati pacientii care sunt infectati cu acest virus. Medicul afirma ca la Colentina nu vor putea fi primiti, in continuare, toti pacientii aflati in stare grava care s-au "pozitivat" in alte unitati medicale."Numarul de paturi este limitat, nu putem primi toti pozitivatii altor spitale si apoi, cand apare o urgenta chirurgicala la un pozitiv sa nu mai avem locuri", spune Laura Zarafin. Medicul ATI mai afirma ca nu este posibila delimitarea "stupida" - spitale "verzi" versus spitale "rosii", lucru care era evident inca de acum trei luni, cand raspandirea virusului a devenit comunitara.Mesajul medicului de la spitalul Colentina: