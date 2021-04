Ministerul Sanatatii: "Nu se poate face rapelul cu alt vaccin decat cel utilizat la prima doza"

Precizarile vin in contextul in care in Romania a inceput administrarea rapelului la vaccinul AstraZeneca."Nu. Autoritatile competente de la nivel international recomanda ca rapelul sa fie realizat cu acelasi vaccin cu care a fost administrata prima doza. Pana la acest moment nu exista date in ceea ce priveste siguranta si eficacitatea, care sa ateste faptul ca cele doua administrari se pot face cu vaccinuri diferite", a transmis MInisterul Sanatatii. Sursa citata a precizat ca, pentru a putea studia posibilitatea combinarii vaccinurilor , Serviciul National de Sanatate din Marea Britanie a inceput un studiu (Com-COV) care va analiza reactia sistemului imun al persoanelor inrolate, dupa administrarea celei de-a doua doze cu un vaccin diferit fata de cel utilizat pentru prima doza. "Studiul a inceput in luna februarie a acestui an si va dura 13 luni , dar date partiale din acest studiu ar putea fi disponibile mai devreme. Pana cand vor exista date suplimentare oficiale in ceea ce priveste utilizarea a doua vaccinuri diferite pentru cele doua doze, recomandarile oficiale continua sa fie acelea de a utiliza acelasi vaccin atat pentru prima doza, cat si pentru rapel", a mai transmis ministerul Sanatatii. In repetate randuri, presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita , a explicat ca rapelul este bine sa fie facut cu acelasi ser ca prima doza.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) reitereaza vineri faptul ca nu poate face recomandari cu privire la o schimbare a vaccinului impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford, la rapel, cu un vaccin cu ARN mesager.