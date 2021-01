Ministerul Sanatatii explica "dilema cutiei de pizza": "Pledam vinovati. Am deturnat cateva cutii din drumul lor spre producatorii de pizza"

"Pledam vinovati: pentru viteza si concentrati fiind pe solutii rapide, sigure si eficiente am deturnat cateva cutii din drumul lor spre producatorii de pizza", au scris reprezentantii Ministerului."Va explicam mai jos cum ajung vaccinurile din cele 7 centre regionale din tara la oamenii care au nevoie de ele", au scris reprezentantii Ministerului Sanatatii, joi, pe pagina oficiala de Facebook.Ca si reprezentantii Institutului Cantacuzino si cei de la Ministerul Sanatati explica ca vaccinurile pleaca din centrele regionale in transporturi mari si ajung la Directiile de Sanatate Publica din fiecare judet."Ca sa ne asiguram cu nu irosim niciun vaccin, trebuie sa ducem la centrele de vaccinare exact cat este nevoie. Separam vaccinurile in cutiile mici care sunt puse la randul lor in camere frigorifice, pastrand temperatura optima de 2-8 grade, pana la 5 zile. Cutiile sunt curate si noi. Si, da, pledam vinovati: pentru viteza si concentrati fiind pe solutii rapide, sigure si eficiente, la fel ca si colegii din alte tari, am deturnat cateva cutii din drumul lor spre producatorii de pizza", au mai scris reprezentantii Ministerului pe Facebook."Promitem ca vom rade si noi pe tema asta la finalul campaniei de vaccinare, cand vom reveni impreuna la normalitate", au completat in finalul mesajului.Miercuri, si reprezentantii Institutului Cantacuzino au oferit explicatii pentru transpotul vaccinului in cuti pe care scrie pizza.Campania de vaccinare anti-COVID a debutat, marti, in judetul Ialomita, primul medic care s-a vaccinat fiind dr. Jamil Aldabsheh, directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia. La aceasta unitate medicala, vaccinul a ajuns in cutii de pizza. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat ca important este sa se respecte lantul de frig.