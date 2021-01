Ministrul Transporturilor anunta demararea proiectului Centurii Timisoara Vest: "Proiectantul are 12 luni sa livreze studiul de fezabilitate"

"O veste buna de la Ministerul Transporturilor: astazi a fost semnat ordinul de incepere a activitatilor din contractul pentru studiul de fezabilitate al Centurii Timisoara Vest.In iunie anul trecut spuneam ca voi insista pe acest subiect "pana se intampla ceva si se misca lucrurile".Astazi, lucrurile se misca. Finalizarea centurii orasului Timisoara, mai precis completarea inelului, a fost un proiect pentru care am militat indelung. O centura ocolitoare nu poate functiona pe deplin, mai ales la un oras in campie, decat daca este un inel complet.Centura Nord (in trafic ) si Centura Sud (in constructie) au fost proiectate, din pacate, cu 1 banda pe sens si nu mai putem schimba trecutul.Dar pentru proiectul de astazi, Centura Vest, de-abia acum facem proiectul si imi doresc sa fie un drum modern si sigur, cu 2 benzi pe sens si separatoare mediane, asa cum merita in 2021 un oras de importanta Timisoarei.Proiectantul are 12 luni, de astazi, sa livreze studiul de fezabilitate pentru acest sector care va inchide inelul de centura", a scris Drula pe pagina sa de Facebook.CITESTE SI: