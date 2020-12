Monica Tatoiu sustine ca a fost inscrisa in AUR fara voia ei: "Astia sunt mai ceva ca capusele"

"Nu am facut nici o cerere de adeziune. Si uite ce am primit. Astia sunt mai ceva ca capusele. Or fi cumparat din donatii niste baze de date. Doar ca pe mine m-au enervat. Si mie imi plac confruntarile in tribunale. De acum incolo cu binoclul pe oamenii lor care sunt in fata", a scris Monica Tatoiu pe Facebook.CITESTE SI: VIDEO Avocata Sosoaca, viitor senator AUR, confirma intentia partidului de suspendare a lui Iohannis: "Sunt foarte multi romani care-si doresc asta"