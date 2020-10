O fetita pentru care s-au strans din donatii 2,5 milioane de dolari primeste gratuit vaccinul de care avea nevoie. Banii, directionati spre un alt caz

Anuntul ca Alessia a castigat tratamentul gratuit a fost facut, miercuri 14 octombrie, chiar de mama ei, pe grupul de licitatii de pe Facebook al asociatiei bihorene."Iata ca la doar doua zile dupa ce am ajuns la suma finala, vin in fata dumneavoastra cu o veste incredibila. Alessia a fost extrasa ieri la loteria organizata de producatorul Novartis si va primi tratamentul Zolgensma gratuit! Am aflat aceasta veste ieri seara si abia mi-am putut reveni din soc si de emotii. Nu stiu sa va explic ce simt, este ca si cum Alessia a castigat viata de doua ori, o data prin voi si o data prin voia destinului", a scris Beatrice Tatariu, mama fete.Potrivit sursei citate, Alessia nu va mai merge in Budapesta, ci va primi vaccinul in Bucuresti, la Centrul de Recuperare pentru Copii dr. Nicolae Robanescu, unde compania va livra tratamentul.Potrivit ebihoreanul.ro , de cand a aparut pe piata vaccinul, fima producatoare din SUA, Novartis, organizeaza o tombola internationala tot la doua saptamani, al carei premiu este chiar tratamentul cu pret urias.In urma vestii, voluntarii de la Asociatia pentru micutul Noel au decis ca suma uriasa pe care au reusit sa o stranga in doar 12 saptamani - 2,5 milioane de dolari - va merge la familia lui Ayan, un baietel de trei ani din Ramnicu Valcea, bolnav de SMA1."Aseara cand am aflat vestea am cazut in genunchi si i-am multumit Domnului ca v-a scos in calea noastra. Pentru Ayan, avand deja trei ani, timpul este de o importanta extraordinara. Iata ca bunul Dumnezeu ne are de grija si ii ofera lui Ayan, prin voi si prin minunata Alessia, sansa de a primi Zolgensma atat de repede", a scris mama copilului din Ramnicu Valcea, pe Facebook, potrivit ebihoreanul.ro.