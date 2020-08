Parintele Calistrat, cel care recomanda contra infectarii cu coronavirus gargara cu apa si sare si "o gura de tuicuta", este suspect de COVID-19

"Spre stiinta bunilor crestini, timp de 10 sau 14 zile, nu ne putem vedea la Manastirea Vladiceni.In urma unei raceli severe ce am achizitionat-o si o tusa seaca interminabila, am plecat de buna voie la Spitalul Universitar din Iasi, pentru investigatii , cu noul virus.Nu am formele normale de simptome, am puls accelerat si o glicemie crescuta cu tuse seaca si oboseala.Nu am dorit sa va contaminati, singur am ales solutia prin atentie, distanta si masca in aglomeratie, in rest zvonuri sau povesti veti auzi, nu am nimic sunt un om intreg, cerebral, rational, dornic sa va fereasca de ispita si sa ne intalnim sanatosi.Sa ne rugam unii pentru altii si asa vom implini Legea lui Hristos.Aveti grija de sanatate, cu respect si pretuire, parintele Calistrat de la Vladiceni.Comunicat, azi 31 August din cabinetul de investigatie medicala.", a scris preotul pe Facebook.Preotul a postat inclusiv o fotografie de pe patul de spital, iar cei care il cunosc si il indragesc i-au facut urari de sanatate. "Parinte Calistrat, a venit timpul sa ne rugam pentru sfintia ta si noi la randul nostru. Dumnezeu nu o sa te lase pentru ca avem nevoie de sfaturile tale. Capul sus, parinte, sanatate si putere sa mergeti inainte!", a scris unul dintre credinciosi.Parintele Calistrat Chifan, de la manastirea Vladiceni din Iasi, declara recent ca este precaut in legatura cu acest virus. Desi spune ca are alta parere depre boala, parintele recunoaste ca nu este adeptul panicii nebune si are propriile sale masuri de precautie. "Pana ce-a inceput urgia asta, eu am simtit ca ceva se intampla", a spus la inceputul pandemiei de coronavirus , parintele Chifan.Recent, parintele Calistrat a intrat in atentia opiniei publice dupa ce a postat pe YouTube un clip video in care explica in ce fel le recomanda el enoriasilor sa se fereasca de coronavirus: cu gargara cu apa si sare si cu o gura de tuica."Noi ne protejam cu masca, dar daca virusul este de ordinul nanometrilor, deci nu se vede cu ochiul liber, e o particula minuscula care circula si care este imprastiata prin respiratie, prin stranut, prin curentul de vant. Intrebarea este: daca ochiul este umed, ea nu s-ar putea lipi de ochi? Daca ia contact cu urechea nu tot poate sa intre? Deci cand este sa te intalnesti cu virusul sau ai cartea lui de vizita , il gasesti. Daca nu este sa ne intalnesti, nu este sa te intalnesti", a spus parintele.Parintele este considerat un influencer in mediul online, avand 670.000 de urmaritori pe contul personal de Facebook, dar si aproape 82.000 de subscribers pe YouTube.Citeste si: