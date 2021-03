Mesaj al parintelui Francisc Dobos, legat de protestul condus de Diana Sosoaca: "Baraba facea rascoale. Iisus vindeca inimi"

CITESTE SI:

"Nu fiti sosolani sau sosocisti 🙂Pe vremea lui Cristos, zelotii & Co l-au preferat pe Baraba in locul lui Isus.Asta pentru ca:Baraba facea rascoale.Isus, in schimb, convertea/vindeca inimi.Voi?!", a scris parintele pe pagina sa de Facebook. Diana Sosoaca a primit trei amenzi, in valoare de 4.500 de lei , pentru refuzul de a purta masca la mitingurile de sambata seara.Ea a participat sambata la protestul care a avut loc in Piata Victoriei. Ea s-a deplasat ulterior si in Parcul Izvor dar si la Cotroceni unde protestele au continuat fara respectarea distantarii si fara masti de protectie.Sute de persoane s-au adunat sambata in Bucuresti , fara a respecta regulile impuse de autoritati, multi dintre ei fara masca, si asta in ziua in care numarul de pacienti internati la ATI a fost unul record. Protestul din Bucuresti a fost condus de senatoarea Diana Sosoaca.Cei prezenti la protest au strigat in repetate randuri "Sosoaca, presedinte!" si i-au oferit buchete de flori. Senatoarea a tinut un discurs dur in care a acuzat atat restrictiile impuse de catre guvern, dar si presa, sustinand ca din cauza banilor oferiti televiziunilor copiii nu au beneficiat de marirea alocatiilor.