Politist din Bucuresti acrosat si tarat pe carosabil zeci de metri de un sofer care circula pe sens interzis

Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional, iar pe numele sau s-a deschis dosar penal pentru infractiunea de ultraj."Aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local din cadrul D.G.P.L.C.M.B. a observat, in trafic , un autoturism ce se deplasa neregulamentar, pe o strada cu sens unic de circulatie . La semnalul efectuat de catre agentul P.L.M.B., conducatorul auto a oprit autoturismul, dar a refuzat legitimarea.Mai mult, nerespectand indicatiile politistului local, a incercat sa intoarca masina pe sensul regulamentar de mers. Observand manevra, agentul a pus mana pe volanul autoturismului si, pe un ton ferm, a cerut, din nou, soferului sa opreasca motorul si sa prezinte actele. In varsta de 30 de ani, N.A., a refuzat sa se supuna somatiei si s-a pus in miscare cu politistul agatat de portiera masinii si oglinda retrovizoare. A oprit dupa cativa zeci de metri, dupa ce a ajuns intr-o zona cu trafic intens din apropierea Autogarii Filaret", se arata intr-un comunicat al Politiei Locale Bucuresti.Soferul este cercetat acum pentru ultraj."Dupa stabilirea identitatii, conducatorul auto recalcitrant a fost sanctionat contraventional pentru nerespectarea regulilor de circulatie si pentru tulburarea ordinii si linistii publice. In plus, sub coordonarea unitatii de parchet competenta teritorial, lucratorii Politiei Nationale efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj."CITESTE SI: