Fake news al unui deputat AUR pentru a atrage atentia de ziua lui. Daniel Rusu anunta o poluare inexistenta la Sebes. Replica Garzii de Mediu

"La Sebes, astazi, de ziua mea ... ma cadorisesc "baietii" destepti cu putin cancer pe paine! Asa sa le ajute Dumnezeu si lor si celor care permit asta!", afirma deputatul AUR intr-o postare pe contul personal de Facebook . Mesajul este insotit de o fotografie de la un incident care a avut loc ianaurie 2020. Atunci, din cauza unor probleme tehnice pe un cos de evacuare a fost eliminat timp de circa 20 de minute un fum negru, care nu ar fi continut substante periculoase.Postarea parlamentarului AUR a determinat o reactie din partea comsiarului sef al Garzii de Mediu Alba, Danut Halalai. "In legatura cu fotografia pe care ati postat-o vreau sa va informez ca nu este de data recenta si nu are legatura cu ziua de astazi. Aceasta fotografie postata de catre un demnitar al statului poate provoca panica si nu este cazul", a scris reprezentantul Garzii de Mediu intr-un comentariu la postare. Daniel Rusu nu a reactionat deloc la afirmatiile lui Danut Halalai.Deputatul AUR, Daniel Rusu Deputatul Daniel Rusu a fost pana anul trecut primar la comunei Spring din Alba . Prietenia si sustinerea pe care i-a aratat-o lui George Simion l-a adus in ipostaza de a obtine un mandat de deputat In declaratia de avere a lui Daniel Rusu apare trecut si ca este proprietarul unui vestiar de 1.338 de mp. Rusu a reusit si performanta sa greseasca declaratia de avere, iar terenurile le-a trecut la case de locuit. Asa reiese ca are o casa de locuit de 1.400 de mp din 2003, una de 1909 mp din 2020, o casa de vacanta de 5.400 mp din 2020 si vestiarul din 2008.Fostul primar din Spring mai sustine ca in 2019 a facut doua datorii de 30.000 de euro care au scadenta in 2021. De asemenea, Rusu Daniel a trecut si faptul ca in 2019, a avut un "salar" de aproape 65.000 de lei ca primar in Spring.