Preot din Cluj atacat salbatic in mediul online fiindca a pledat pentru vaccinarea anti-COVID: "In social media, oamenii scot la iveala tot ce inseamna irational in viata lor"

"Nu sunt singurul preot atacat de antivaccinisti, chiar din orasul nostru mai cunosc doi colegi care si-au facut publica optiunea pro-normalitate, sa-i zicem asa. La randul lor, paginile lor de Facebook au fost inundate de reactii dure din partea antivaccinistilor", a spus preotul Dorel Galan, intr-o interventie telefonica la Digi24. Preotul in varsta de 45 de ani a trecut prin infectia cu virusul Sars_Cov_2. Acesta a povestit in presa despre lupta sa cu boala."Un amic din presa clujeana, stind ca am trecut prin coronavirus , m-a sunat si am povestit cu el ce inseamna experienta, trairile psihologice pe care le ai. Am avut o forma moderata, dar nu e simplu sa fii departe de sotia insarcinata si infectata cu coronavirus. A fost o situatie delicata si din punct de vedere familial. Amicul m-a intrebat daca ma voi vaccina, i-am spus ca m-am intrebat si eu acest lucru, daca mai e cazul. Dar pentru ca nu sunt specialist medical, am intrebat oameni din sistemul de sanatate si mi-au spus ca este bine, chiar daca in mod normal am o imunitate naturala, imi recomanda pentru consolidarea raspunsului imun, in caz de reinfectare. Motiv pentru care am facut public lucrul acesta"."Cand a aparut pe paginea mea de Facebook interviul respectiv, m-am trezit cu niste atacuri, culmea, la persoana. Inteleg daca e atacata opinia, ca pana la urma vaccinul e un drept, dar nu e o obligatie. Am spus si in biserica, intr-o predica, credinciosilor, ca-i indemn nici sa se vaccineze, nici sa nu se vaccineze, pentru ca nu sunt specialist. In schimb, le-am cerut sa se informeze din surse credibile si decizia lor sa fie una informata. Le-am mai spus ca personal ma voi vaccina, asta nu inseamna ca trebuie sa-mi urmati exemplul", a completat preotul Dorel Galan.Acum, preotul pledeaza impotriva urii in social media."Consider ca responsabilitatea noastra, fara a ne pune pe un piedestal pe care nu-l meritam, al liderilor de opinie, este sa avem un mesaj pro-normalitate, un mesaj pro-educatie, un mesaj pro-sanatate. Pana la urma, un mesaj pro-rationalitate, este nevoie sa traim intr-o societate marcata de rationalitate.Am constatat in schimb ca in social media, in spatele unui aparent anonimat, oamenii au curajul sa scoata la iveala tot ce inseamna irational in viata lor: frustarile, nemultumirile, neimplinirile sau nefericirile. Am constatat cat de periculos este segmentul de populatie care confunda parerile personale cu adevarul stiintific", a completat parintele Galan.