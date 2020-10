Presedintele ales al Consiliului Judetean Caras-Severin, Romeo Dunca, testat pozitiv cu COVID-19

"Ceea ce ieri parea a fi o usoara raceala se pare ca este altceva. Mi-am facut un test Covid si, pana la sosirea rezultatului, m-am izolat in casa. In aceasta seara am primit raspunsul de la clinica: testul a iesit pozitiv. Din pacate pentru cei care nu ma doresc la Consiliul Judetean Caras-Severin, nu am simptome, asa ca voi sta pe margine doar cateva zile. Si, vorba stim noi cui, I will be back", a scris Dunca pe pagina sa de Facebook.Romeo Dunca ( PNL ) a fost ales in 27 septembrie in functia de presedinte al Consiliului judetean Caras- Severin si se afla la primul sau mandat Dunca il va inlocui, astfel, in functie pe Silviu Hurduzeu ( PSD ).