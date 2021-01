Presedintele Centrului pentru inovare in medicina despre identificarea noii tulpini COVID in Romania: Trebuie sa creasca nivelul de alerta si numarul de teste PCR

"Identificarea tulpinii B.1.1.7, in premiera in Romania, trebuie sa creasca nivelul de alerta epidemiologica, avand in vedere ca se transmite cu pana la 70% mai repede si, conform datelor de pana acum, primul caz este rezultatul transmiterii comunitare.Unele tipuri de teste PCR pot ridica suspiciunea prezentei tulpinii B.1.1.7 (mai precis, una dintre modificari - deletia 69/70).Implicit, pe termen scurt, ca prim palier de supraveghere epidemiologica, este nevoie ca numarul testelor PCR efectuate zilnic sa creasca si sa fie folosite kit-uri potrivite.Apoi, trebuie introdus pe scara extinsa un nou palier diagnostic.Testele PCR care indica suspiciunea trebuie sa fie urmate de testarea prin secvetiere Sanger sau, mai potrivit, secventiere de noua generatie (NGS) pentru a confirma/infirma prezenta tulpinii B.1.1.7.Pe termen mediu (cateva luni), trebuie implementat un sistem de secventiere reflexa a SARS-CoV-2, conform unui algoritm, a cel putin 10% dintre probele pozitive (pentru a identifica nu doar B.1.1.7, ci si alte variante si tulpini care vor mai aparea).Generarea, colectarea si analiza acestui tip de date ne vor ajuta sa crestem rezolutia imaginii pandemiei in Romania si sa putem lua decizii bazate pe date - de exemplu, de inchidere/deschidere a scolilor sau de instituire a lockdown-ului (pe modelul din Israel, Marea Britanie sau Irlanda)", a scris medicul pe pagina sa de Facebook.O femeie de 27 de ani din Giurgiu a fost infectata cu noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie. Potrivit Ministerului Sanatatii, la Institutul Matei Bals, unde femeia s-a prezentat pe 3 ianuarie, va continua supravegherea prin epidemiologie moleculara a cazurilor suspecte."Pacienta in varsta de 27 ani este in stare clinica foarte buna, se afla in izolare la domiciliu, supravegheata de medicul de familie conform metodologiei in vigoare", transmite Ministerul Sanatatii.Directia de Sanatate Publica Giurgiu face o ancheta epidemiologica in acest moment dat fiind faptul ca femeia nu stie exact de unde s-a infectat cu noua tulpina de COVID-19.CITESTE SI: