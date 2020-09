Presedintele Consiliului Judetean Timis, depistat pozitiv cu COVID-19

Presedintele CJ Timis, Calin Dobra, a mai anuntat ca este asimptomatic. "Sunt pozitiv! Asa ma stiti cu totii sunt un om pozitiv, din toate punctele de vedere. Ironia face sa nu scap, insa, nici de un test pozitiv, pentru depistarea Covid-19. Am purtat masca, mi-am dezinfectat mainile, am pastrat distanta, dar... undeva, ceva s-a intamplat.Momentan, nu am niciunul dintre simptomele clasice ale infectiei si m-am testat pentru ca am intrat in contact cu o persoana la care boala a fost confirmata. Raman pozitiv! Acum, lupt cu mine, sa raman puternic si sa ies cu bine si din aceasta incercare nedorita. Va multumesc pentru increderea acordata si pentru sustinerea din ultimii ani. Toata munca mea a fost pentru dumneavoastra, locuitorii judetului Timis! Sa ne vedem sanatosi! Asa sa ne ajute Dumnezeu!", a scris Calin Dobra pe pagina sa de Facebook.Social-democratul Calin Dobra se afla la primul sau mandat de presedinte al Consiliului Judetean Timis, iar acum candideaza pentru cel de-al doilea.