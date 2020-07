Primaria Sectorului 6 aloca 850.000 de euro pentru constructia unui parc in Chisinau, Republica Moldova

"Ne bucuram ca politicienii romani nu ii uita pe fratii nostri de peste Prut, dar am tot sperat in ultimii 4 ani ca Primaria Sectorului 6 isi va apleca atentia si catre Prelungirea Ghencea si va face demersuri reale in vederea realizarii uni Parc pe terenul fostelor Sere Militari.Din pacate, mai avem de asteptat", a fost reactia grupului Initiativa Prelungirea Ghencea."Primaria Sectorului 6 Bucuresti a aprobat ieri o finantare de 850.000 euro pentru reabilitarea parcului Alunelul din Chisinau. Asta vine undeva in nordul orasului, cand intrati pe Calea Iesilor, il vedeti pe dreapta. Lucrarile incepusera anul trecut cand primaria Chisinau anuntase un cost de vreo 250.000 euro, dar pesemne nu le ajung banii.N-ar fi nimic in neregula, ajutor pe un program de infratire, atata doar sa nu fie vreo susanea PSD-Firea cu Iv Ceban, primarul pro-rus al Chisinaului, motiv sa mai dea niste lucrari firmei lor de casa Vego, aia cu "PUG gratis".Plus, locul e delicat: parcul Alunelul s-a facut in perioada sovietica peste un vechi cimitir evreiesc, iar in 2003 s-a ridicat aici memorialul pogromului din 1903, o tragedie politica de rastruce in istoria Europei secolului 20", a comentat si analsitul politic Sorin Ionita, pe pagina sa de Facebook