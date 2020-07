Profesoara Cristina Tunegaru: Ministerul nu are niciun plan concret de a reduce numarul de elevi in clase

"Chiar daca exista clase cu peste 36 de copii, la concursul de titularizare de anul acesta nu au aparut posturi noi. Ministerul nu are niciun plan concret de a reduce numarul de elevi in clase. Astazi, la titularizare, au participat sute de oameni la anumite specialitati - numai in Bucuresti - luptandu-se pe niciun post in sistemul public.Cum va arata scoala in septembrie? Trecem iarasi in regim online si 'lucram' numai cu copiii interesati, motivati si dotati cu mijloace tehnice si ii abandonam pe ceilalti? Scoala romaneasca pare tot mai mult incapabila sa ofere educatie copiilor vulnerabili si scoate tot mai multi bani din buzunarele parintilor.Daca vrem sa avem o tara respectabila, trebuie sa ne respectam copiii si sa investim in educatia lor, in angajarea profesorilor, infrastructura locala, spatii scolare decente", a scris aceasta pe Facebook.Peste 27.000 de candidati au sustinut, miercuri, proba scrisa a examenului de titularizare in invatamant, 32 depersoane fiind eliminate pentru tentativa de frauda . Rezustatele initiale vor fi afisate in 4 august.Pentru angajarea pe perioada nedeterminata (titularizare), candidatii trebuie sa obtina la proba scrisa minimum nota 7 (sapte), iar pentru angajarea pe perioada determinata (suplinire), minimum nota 5 (cinci).Repartizarea candidatilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la proba scrisa, se realizeaza in sedinte publice sau on-line, organizate de catre inspectoratele scolare in intervalul 12 - 14 august.