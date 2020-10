Profesoara Tunegaru arata care sunt urgentele din Educatie, dupa ce scolile din Capitala se vor intoarce la "nefericitul sistem online"

"Pana atunci avem nevoie de cateva masuri urgente:1., toti copiii trebuie sa aiba dispozitive si conexiune la internet. Sper ca pana acum directorii si inspectorii cunosc situatia particulara a fiecarui copil. Nu prin meditatii particulare, nu prin eforturile parintilor care iau rolul invatatorului ducem tara asta mai departe, ci prin investitii in educatie . Scoala nu poate fi accesibila doar celor care isi permit.2.pe care sa lucreze toti profesorii, sa se conecteze video cu elevii lor, sa incarce materiale si sa verifice teme. Pana acum, profesorii sau scoala au selectat platforma de lucru, adeseori copiii navigand printre softuri intr-un haos total. Un astfel de program ne permite sa vedem cati copii nu participa la orele online si am avea, in sfarsit, o imagine unitara asupra educatiei in pandemie. Doar cunoscand gravitatea problemei, putem schita solutii. Mai mult, elevii ar putea urmari activitati realizate de alti profesori 3.pentru profesorii care nu stiu cum sa utilizeze platformele educationale. In tara programatorilor, noi nu ii putem invata pe profesori cum sa foloseasca Zoom astfel incat sa nu le fie atacate orele de adolescenti straini pusi pe sotii. E nerealist sa crezi ca profesorii vor invata singuri.4.ce metode sa folosim, cum sa structuram ora, cum facem evaluarea. Scoala nu se face dupa ureche.5., fara atitudini servile, asumari imposibile, raportari cosmetizate. Noi, oamenii educatiei, respectandu-ne crezul, raspundem doar in fata elevilor nostri", a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.