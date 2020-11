Psihiatrul Gabriel Diaconu, zece motive pentru care vom alege sa ne vaccinam anti-COVID: "Te vei vaccina pentru ca ai planuri. Vrei bani, casa, masina, concedii, gagica noua, telefoane, haine de firma"

"Am sa iti spun de ce o sa te vaccinezi, chiar daca acum te agiti pe retele de socializare cu tot felul de link-uri, care catre cutare profesor, care catre cutare articol. Poti sa crezi in ce vrei tu. Dar ai sa o faci, si uite aici 10 motive pentru care ai sa o faci:1. Pentru ca majoritatea este oricand tacuta, si indiferent de care parte a dezbaterii esti, pana la urma ai sa iei decizia corecta medical in primul rand pentru tine. Iar majoritatea, in Romania, se va vaccina. O sa-ti explice un doctor, intr-o incapere, cum sta treaba, o sa-ti calmeze nervii si ai sa accepti.2. Pentru ca lantul epidemic se strange usor. E ca un val imens care vine catre tine. Poti sa fugi o vreme, dar nu te poti ascunde. Sa stii ca ai un colac de salvare si sa nu-l folosesti? Mici sanse.3. Pentru ca sunt milioane de romani care lucreaza in strainatate, studiaza in strainatate, vor sa mearga acasa la ei, aici nu-si gasesc de lucru. Credeai ca Romania e o gradina zoologica, un parc safari? Daca vei vrea sa umbli, va trebui sa fii vaccinat. Asa functioneaza Europa, la fel cum inainte iti trebuiau viza sau permis de munca. Doar la noi te baga cineva in seama cu toate gogomaniile tale. Si tu stii asta. Il injuri pe medicul roman, dar ii spui thank you, danke, grazie, sarumana, merci politistului la frontiera . Simplu.4. Pentru ca ai copii. Si nu e vorba de sanatatea lor pana la urma. E vorba de viitorul lor. Riscam o generatie de analfabeti. Unul ca mine te mai mangaie pe crestet si-ti tolereaza istericalele. Dar doamna de la inspectorat, generic, e mai isterica decat tine. Deci ai sa o faci.5. Pentru ca o sa pici de fraier. Azi unul, maine altul, in timp ai sa tanjesti. O sa-l vezi pe cel de langa tine ca e dovada vie ca una e sa te imbeti cu conspiratii, alta e sa stai la coada la magazin. O sa ramai nauc de cat de mult te-ai putut insela.6. Pentru ca idolii tai se vor vaccina. Si aia din filme. Si aia din sport. Si - hai sa-ti spun un secret - si pamatufurile alea care ies pe sticla sa spuna prostii savante se vor vaccina. Iar ziaristii abia asteapta sa-i prinda cu fofarlica. Il sti pe baiatul ala sasiu care se oferea voluntar sa se infecteze la inceputul pandemiei? Exact. Se va vaccina. Bine, inainte sa o faca o sa mai prosteasca un pic lumea. De ce-o face? Pentru ca poate. Pentru ca tu ii dai voie.7. Pentru ca esti prea mic. Mult prea mic pentru o planeta atat de mare. Tu poti sa te bati in piept cu independenta ta, cu liberul tau arbitru, cu "fac ce vreau". E un fas. Aici te dai zmeu, cand te trage politia pe dreapta cu "actele la control" esti miel. Uita-te atent in oglinda si lasa harfele anonime. In sufletul tau stii ca e adevarat.8. Pentru ca singura ta frica, de fapt, e ca tie nu ti se cuvine, ca si-asa e tara proasta si saraca si plina cu banditi. Tu nu vrei sa speri, la fel cum nu vrei sa speri ca daca da masina peste tine o sa fii salvat sau tratat corect. Dar iti dau lacrimile cand vezi cum l-au scos pe unul din prapastie cu elicopterul, sau l-au dus pe altul cu avionul in strainatate. Uite, ba, romanii nostri. Ai sa vezi, deci, bai, romanii nostri.9. Pentru ca ai planuri. Vrei bani, casa, masina, concedii, gagica noua, telefoane, haine de firma, un plasmau mai mare in sufragerie. Economic tu suferi. Mintea ta da o lupta. Adica vrei sa-mi spui ca esti dispus sa-ti rupi coloana la paleti sau sa-ti distrugi vederea la multinationala dar o sa o arzi pe principii? Exact, ai sa te vaccinezi.10. Finalmente, ai sa o faci intr-o zi, fara motiv, pentru ca oamenii sunt fiinte minunate, inzestrate cu constiinta, iubire de aproape si daruire pentru semenii lor. Dar nu numai. Sunt si fapturi absurde, care se jura zilnic ca n-o sa mai bea si apoi calca in carciuma. Sau urla din rarunchi Bobita lasa-ma ca-l rup acum cu bataia! ...si apoi se pupa.Aceasta calitate deosebita a omului da sursa nesfarsita comediei umane, umorului situational si cascadelor de rasete prin sali de cinema. Si ai sa vrei sa razi....nu sa te faci de ras.", a scris medicul pe pagina sa de Facebook.CITESTE SI: