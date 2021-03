Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei, despre clasarea dosarului 10 august: "Nu impiedica o curatenie in Jandarmerie si nici plangeri penale noi"

Tribunalul Bucuresti, despre clasarea dosarului "10 August": "Hotararea a fost luata pe baza dispozitiilor legale"

"Dupa socul de ieri al clasarii definitive a dosarului 10 august 2018 cu privire la sefii Jandarmeriei, cred ca nimic nu impiedica, ci dimpotriva totul obliga actualul ministru de interne sa dispuna un control la Jandarmerie. Si sa comunice public raspunsul la intrebari esentiale:1. Pe ce s-a bazat decizia Jandarmeriei de a face plangere la DIICOT pe motiv de lovitura de stat iminenta?2. Cine a decis ca jandarmii scosi pe teren sa aiba numarul de identificare obturat cu banda adeziva si de ce? Asta va face dificila identificarea celor care au agresat bestial victime pasnice.3. Cine a dat ordin sa fie utilizate gaze in cantitati disproportionate cu ore bune inainte de atacul in forta?4. Cine a anuntat jandarmii din teren ca o colega de-a lor a fost (aproape) ucisa? Caci asta ni s-a spus ca a justificat violenta jandarmilor.In fine controlul trebuie sa spuna daca Jandarmeria care nu e in stare sa extraga dintr-o multime pasnica un grup violent este capabila sa isi exercite competentele legale.Decizia definitiva a clasarii dosarului 10 august nu impiedica o curatenie in Jandarmerie si nici plangeri penale noi daca un control intern bine facut constata ilegalitati in ordinea de comanda.Probe noi permit plangeri penale noi, dincolo de balbe de procedura dintr-o perioada la DIICOT la fel de tulbure ca guvernarea din 2018. Acesta este un test politic elementar. Inactiunea guvernamentala in aceasta afacere nu este o optiune daca acest guvern chiar vrea sa faca ceva. Si pentru ca premierul s-a exprimat public deja, poate trimite propriul sau corp de control la Jandarmerie", a scris Raluca Pruna pe pagina ei de Facebook. Reprezentantii Tribunalului Bucuresti au precizat, in urma reactiilor fata de decizia de respingere a cererii DIICO T de redeschidere a urmaririi penale in dosarul "10 august", ca hotararea judecatoreasca este adoptata pe baza dispozitiilor legale incidente cauzei si pe baza probatoriului administrat, "nu pe baza de emotii si sentimente"."Constatand ca reactiile manifestate provin preponderent din partea reprezentantilor puterilor legislativa si executiva, Tribunalul Bucuresti reaminteste dispozitiile constitutionale conform carora in statul de drept si in democratie cele 3 puteri ale statului: legislativa, executiva si judecatoreasca sunt separate si in echilibru, colaboreaza si se respecta reciproc, independent daca solutiile adoptate de fiecare dintre acestea sunt sau nu in acord cu asteptarile exponentilor lor", a transmis Tribunalul Bucuresti.