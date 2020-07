Reactia unui medic dupa tragedia fetei de 21 de ani, confirmata cu Covid si decedata "la poarta spitalului din Pitesti": Nu exista explicatie valida. Nu exista circumstante atenuante

Povestea tragica a unei familii distruse de Covid, nepasare si vid legislativ

Directorul Spitalului: Bolnava a plecat pe semnatura. In perioada de vid legislativ nu aveai ce sa faci

"Se pare ca o fata de 21 de ani a murit, cu zile, chiar de Covid, la portile spitalului din Arges.Nimeni nu a testat-o la timp, nu a internat-o, nu i-a pasat, nu s-a gandit ca taica-sau era internat acolo cu Covid, ca maica-sa murise de aceeasi boala, ca poate e grav sau poate merita sa traiasca.Fata, cu saturatie 60 % (adica asfixiindu-se intr-un mod evident si masurabil) a fost trimisa in noapte de medicii de acolo.Adevarul este ca e iulie. Perioada anului cand ne omoram copilele. Anul trecut era Dinca, la Caracal. Anul asta altii, cica medici.Care, ce e drept, nu au ars-o in butoi, nici nu au violat-o. Explicit.Sa nu internezi o fata de 21 de ani care trage sa moara nu mai este de mult o chestiune de manager. De conditii proaste.Reformulez, sa nu internezi pe oricine care trage sa moara, care se sufoca, care sufera, nu e o chestie de management. De regulament. De stress, de combinezon, de ghinion, de oboseala, de lipsa de manual. Nu e o chestie de interes, de spaga, de salariu.E o chestiune de prostie. De incompetenta. De lipsa informatiilor bazale.Este efectul tardiv al facultatii la misto, al rezidentiatului la misto, al lipsei de exigenta, al promovarii prostilor, al gonirii valorilor.E stece ne-a mai ramas pe aici pentru sanatatea noastra.Asta si moastele sfintei Paraschiva.In contextul in care tara da sute de milioane pe cazul de Covid, in care medici-eroi cu logoree explica prim time zi de si cum e cu masca, cu asimptomaticii, cu cei ce refuza internarea, cu boala si cu lumea in care traim, sa moara o fata nevinovata netratata, gonita ca un caine de la spitalul unde agoniza taica-sau este intolerabil.Este enervant. Iti vine sa pui bombe.Dar asta meritam. Asta meritam cata vreme tacem si lasam prostii, nesimtitii, ciocoii, pseudosomitatile sa prospere.Nu exista explicatie valida pentru ce s-a intampkat la Pitesti. Nu exista circumstante atenuante. Nu exista "refuz semnat de a se interna", nu exista nici cea mai mica posibilitate ca cineva din cei care au vazut-o pe fata sa isi fi facut treaba.E doar jale, nu numai a familiei ci a noastra a tuturor ca traim in aceasta tara", a scris acesta pe pagina sa de Facebook. Postul Digi24 a relatat miercuri cum un barbat si-a pierdut, in doar o saptamana, atat fiica cat si sotia, ambele infectate cu coronavirus . "Fiica de 21 de ani a decedat luni, la Spitalul Judetean din Pitesti la o saptamana dupa ce murise mama ei. Unchiul tinerei povesteste ca medicii nu au testat familia desi mama era intubata la sectia ATI a spitalului. Tanara ar fi fost testata la Pitesti pe data de 20 iulie, abia dupa ce a inceput sa aiba simptome, iar a doua zi a primit testul pozitiv pentru COVID-19. I s-a recomandat sa urmeze un tratament acasa dar starea ei s-a inrautatit. A ajuns pe 26 iulie la spitalul judetean, transferata de la spitalul municipal din Campulung. A ajuns la Pitesti in stare constienta, cateva ore mai tarziu a fost intubata, iar a doua zi pe 27 iulie a decedat", scrie sursa citata.""Mama care a fost in stare foarte grava a rezistat la ATI, intubata, aproape o saptamana. Copilul asta in 24 de ore s-a prapadit de cand, teoretic s-a infectat, in timp ce mama ei era bolnava si in spital, confirmata, nimeni nu s-a gandit sa ii intrebe sau sa ii testeze sau sa vada ce este cu ei. A ajuns la spital la Pitesti, patru ore a stat intr-o mizerie de cort, fara caldura, in frig, ea cu febra. Nimeni nu s-a interesat, in jur de 12 noaptea au venit si au testat-o si au spus asa: << Domnisoara, poti sa pleci acasa >> . In conditiile in care intre Pitesti si Rucar sunt aproape 100 de kilometri. La 12 noaptea. Singura. In conditiile in care 99% exista probabilitatea ca fata sa fie pozitiv COVID, lucru care s-a si confirmat a doua zi.Fata a fost luata dupa aproape 8 ore de ambulanta , a fost dusa la spitalul de pneumofiziologie din Campulung. A ajuns cu saturatie 57. La Pitesti a ajuns duminica dupa-amiaza, tatal ei este de ieri in curtea spitalului din Pitesti, in cort, adus sa se testeze pentru ca nu s-a simtit bine. Nu l-a bagat nimeni in seama. Copilul lui, ieri, a murit in timp ce el era acolo in curte. Am sunat la spital pentru ca, va spun sincer, mi-a fost foarte greu sa il sun pe cumnatul meu la o saptamana dupa ce si-a pierdut sotia sa ii spun eu ca i-a murit copilul. Nu am putut. Omeneste, daca cineva ma poate judeca pentru treaba asta, asta e", a declarat pentru Digi24 unchiul tinerei.Potrivit sursei citate, directorul medical al Spitalului Judetean Arges, acolo unde au murit mama si fiica spune ca fata a refuzat internarea si ca a plecat acasa pe semnatura. El spune ca totul s-a petrecut din cauza vidului legislativ (n. red. - care a existat dupa decizia CCR prin care internarea obligatorie si carantina au fost declarate neconstitutionale) si ca fata nu a putut fi oprita sa plece."Este o tragedie ce s-a intamplat. Intr-adevar, aceasta este succesiunea evenimentului, adica - a venit la spitalul judetean pe data de 20, a fost evaluata. In asteptarea testului, dansa a refuzat sa ramana, avem semnatura dansei pe foaie si a spus ca asteapta rezultatul acasa. Marti, i s-a comunicat ca este pozitiva si a urmat un tratament la domiciliu pana joi cand a anuntat salvarea si starea generala s-a deteriorat, a fost internata la spitalul de pneuomologie din Campulung. De acolo transferata la Pitesti in sectia de ATI, in stare foarte grava", a declaratGabriel Copciag, Directorul medical al Spitalului Judetean Arges.Acesta a negat ca familia barbatului nu ar fi fost testata pentru Covid."Nu este adevarat! Domnul a venit, a fost luat in evidenta, s-a deschis fisa, a fost evaluat, a fost testat, rezultatul testului nu vine imediat. Dureaza, de dimineata si pana la ora 16 cand a venit testul a durat. El a venit dimineata, a fost testat, si la ora 17 a venit rezultatul. Rezultat pozitiv si internat la Leordeni", a spus directorul unitatii sanitare.