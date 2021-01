Reprezentantii AUR - intalnire cu ministrul Educatiei pe tema redeschiderii scolilor

"Cerem deschiderea tuturor institutiilor de invatamant, fara deosebire intre cele de stat si cele private, incepand cu 11 ianuarie. Asa-zisa scoala online este o utopie. Cerem transparenta si publicarea rapoartelor inspectoratelor scolare cu privire la rata de acces a copiilor la internet. Singurele scoli pentru care se justifica suspendarea cursurilor fata in fata sunt cele unde exista focare de infectie. Nu in ultimul rand, consideram ca nu are nicio relevanta numarul cadrelor didactice dispuse sa se vaccineze.Vaccinarea este un act medical optional. Decizia deschiderii scolilor nu trebuie sa fie conditionata", a declarat deputatul George Simion , copresedinte AUR, citat intr-un comunicat de presa.Intalnirea este programata la ora 11,00, la sediul Ministerului Educatiei.CITESTE SI: Romanii s-ar putea vaccina impotriva COVID-19 si in privat. Care sunt conditiile