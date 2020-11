Revolta pe Facebook a mai multor timisoreni dupa ce Catedrala Mitropolitana a fost pictata fara crucile de pe turle

Pictura care reprezinta Catedrala Mitropolitana fara crucile de pe turle a starnit indignarea timisorenilor. Acestia au postat numeroase mesaje pe paginile de socializare.Si fostul viceprimar al municipiului Timisoara, Adrian Orza, isi manifesta revolta fata de imaginea in care un simbol al orasului este modificata in acest fel."In complexul studentesc din Timisoara a aparut acest graffiti pe un bloc. Imaginea Catedralei de la care au fost rase semnele Crucii.'Opera de arta' e girata de Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana. E a doua oara cand Catedralei noastre i se fac disparute crucile. Data trecuta s-a spus ca e o eroare de IT, si astfel flyerele respective au iesit eronat la tipar. O minciuna, evident. Intarita si de noul episod de care vorbesc acum. In 1989 oamenii acestui oras luptau in strada impotriva unui regim represiv, ateu si odios. In genunchi, cu fata spre superba Catedrala Mitropolitana sute de mii de oameni spuneau Tatal Nostru. Da, Revolutia din Decembrie 1989 a fost si una crestina", a scris Adrian Orza pe pagina sa de Facebook Fostul viceprimar a aratat ca intelege libertatea de exprimare, dar ca nu se lasa "ademenit" sa creada ca aceste intamplari sunt arta."Iata ca la 30 de ani, o noua 'revolutie' incepe sa isi faca prezenta tot mai acut. Sa nu ne ascundem dupa cuvinte sau degete! E vorba de miscarea culturala neomarxista ce bantuie azi Europa si Statele Unite - Progresismul. Inteleg libera exprimare si tot ce tine de libertati. Am luptat si eu in strada pentru ele. Dar, totusi, nu ma voi lasa ademenit sa cred ca toate aceste intamplari sunt doar despre arta. Ostentatia cu care se intampla astfel de lucruri nu imi poate jigni doar inteligenta. Catedrala Mitropolitana e un simbol. E o referinta in istoria acestui oras. Lasati-ne simbolurile in pace!", a mai scris Orza.Reprezentantii Asociatiei Timisoara Capitala Culturala a Europei au transmis ca ei au fost doar parteneri in proiect, ca juriul a fost unul international, iar artistii sunt din Bucuresti O situatie asemanatoare a avut loc in noiembrie 2017, atunci cand pe afisul unui eveniment numit Upgrade My City, organizat la Timisoara, era reprezentata grafic Catedrala Mitropolitana, insa fara crucea de pe turla centrala. Printre organizatorii evenimentului de atunci se numarau Primaria Timisoara, Consiliul Judetean Timis, dar si Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana.Atunci, organizatorii si-a cerut scuze public si au precizat ca greseala nu a fost intentionata, ci doar un efect al unui instrument folosit pentru editarea afisului.Acum, 11 picturi murale sunt realizate pe cladirile caminelor studentesti din Timisoara, in cadrul programului Memoriile Cetatii, realizat de Timisoara Capitala Europeana a Culturii. Tema din acest an a programului este istoricul, specificul si spiritul Timisoarei, iar toate evenimentele vor fi derulate in jurul acestor trei concepte.CITESTE SI