Romania si UE, nou sprijin pentru Republica Moldova: Aproape 100.000 de doze de vaccin anti-Covid

"Azi mai vine un lot de vaccin. In total, pana la sfarsitul lunii martie, in Republica Moldova vor ajunge 46.000 de doze de vaccin prin platforma COVAX si alte 50.000 din donatia oferita de Romania. Le multumim inca o data donatorilor COVAX si Romaniei pentru sprijin si solidaritate, in aceste vremuri dificile pentru toti", a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.Presedinte Republicii Moldova mai anunta ca a cerut Ministerului Sanatatii de la Chisinau sa pregateasca in mod cat mai eficient procesul de distributie a vaccinului catre centrele de vaccinare si sa asigure cresterea numarului de oameni vaccinati pe zi."Vaccinul salveaza vieti si orice zi de taraganare inseamna mai multi bolnavi si mai multe vieti pierdute. Noi facem, in continuare, tot ce ne sta in puteri ca sa aducem vaccin pentru cat mai multi oameni", a mai scris Maia Sandu.Republica Moldova se confrunta cu situatie grava in privinta luptei impotriva coronavirus. Bilantul oficial arata ca peste 210.000 de persoane s-au infectat deja (circa 10% din populatia interna in acest moment), dar cifrele neoficiale indica un numar si mai mare. De asemenea, 4.472 de persoane si-au pierdut viata, iar autoritatile gandesc in acest moment un nou "lockdown" in speranta reducerii numarului de cazuri de coronavirus.Campania de vaccinare a inceput in Republica Moldova a inceput in 2 martie