Gelu Puiu explica demisia de la Ministerul Mediului dar nu spune nimic de santajul dezvaluit de Recorder VIDEO

Recorder a difuzat mai multe inregistrari in care Gelu Puiu afirma ca a schimbat peste 20 de sefi de directii silvice din toata tara dupa ce ii ameninta cu o serie de controale in urma carora sigur vor fi descoperite nereguli.Gelu Puiu a fost numit secretar de stat in decembrie 2019, de fostul ministru al Mediului Costel Alexe . "Mi-am dat astazi demisia din functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, dupa aproape doi ani de activitate. In nume personal consider ca am reusit sa finalizez un sistem unic in Europa: SUMAL 2.0 - sistemul informatic prin care se ofera transparenta, iar orice activitate din padure este atent controlata si digitalizata. Avem astazi un instrument de monitorizare prin care cei certati cu legea , cei care recurg la taieri ilegale pot fi identificati cu usurinta si pedepsiti pentru faptele lor. Totodata, Codul Silvic este un alt instrument prin care am inasprit pedepsele pentru cei care ocolesc legea. Consider ca am supravegheat atent alocarea fondurilor necesare sectorului silvic, printre care realizarea perdelelor forestiere, de care avem atata nevoie, si totodata campaniile de impadurire pe care le-am derulat in Romania", scrie fostul secretar de stat pe Facebook.El da asigurari ca este si ramane "un om care isi dedica viata silviculturii" . "Am decis sa imi dau demisia considerand ca este un gest de onoare, de transparenta. Multumesc tuturor celor care au avut deschidere in implementarea SUMAL 2.0, tuturor celor care au fost si sunt alaturi de mine, precum si celor care cred cu tarie ca domeniul silvic are oameni competenti si gata sa actioneze pentru a demonstra ca exista corectitudine la nivel national", conchide fostul secretar de stat. Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca secretarul de stat Gelu Puiu de la Ministerul Mediului a demisionat si ca i-a acceptat demisia.