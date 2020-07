Sfaturile anti-COVID ale parintelui Calistrat din Iasi: Faceti gargara cu apa si sare, luati aghiasma, anafora si apoi o gura de tuicuta

Parintele Calistrat Chifan, in varsta de 54 de ani, de la Manastirea ieseana Vladiceni, este considerat un influencer in mediul online, avand aproape 600.000 de urmaritori pe contul personal de Facebook , dar si aproape 82.000 de subscribers pe YouTube, potrivit Adevarul.ro "Noi ne protejam cu masca, dar daca virusul este de ordinul nanometrilor, deci nu se vede cu ochiul liber, e o particula minuscula care circula si care este imprastiata prin respiratie, prin stranut, prin curentul de vant. Intrebarea este: daca ochiul este umed, ea nu s-ar putea lipi de ochi? Daca ia contact cu urechea nu tot poate sa intre? Deci cand este sa te intalnesti cu virusul sau ai cartea lui de vizita , il gasesti. Daca nu este sa ne intalnesti, nu este sa te intalnesti", a spus parintele.Parintele este invitat periodic la o emisiune online realizata de un cotidian local din Moldova, si care este difuzata atat pe canalul propriu de Youtube al parintelui, cat si pe Facebook In cel mai recent clip, acesta isi invata enoriasii cum sa se pazeasca de pandemie."Sunt si eu precaut, dar am alta parere despre problema bolii. Am vazut foarte multi oameni care au intrat intr-o panica nebuna. Efectiv au devenit isterici. Nu vin la biserica, nu se impartasesc, nu ma spovedesc, nu am curajul sa ies din casa. Pe toate babutele mele le-am invatat niste masuri de igiena foarte simple: In fiecare dimineata, pranz si seara, sa faca gargara cu apa calda cu sare, ca sa se curete zona bucala, pentru ca sarea e cel mai bun dezinfectant batranesc de cand e pamantul. Dupa aceea, o gura de tuicuta dupa ce ai luat aghiasma si anafora, pentru ca alcoolul este un bun dezinfectant. Dupa aceea, mai avem o pastila foarte simpla, decaseptul cu albastru de metil", spune el.Calugar de la inceputul anilor '90, parintele Calistrat Chifan, a devenit rapid cunoscut in zona Moldovei datorita predicilor sale online si spuse pe intelesul tuturor.