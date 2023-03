Si-a regasit fiul dupa 27 de ani cu ajutorul Facebook

Cu ajutorul retelei sociale Facebook, o femeie din Marea Britanie si-a regasit fiul la 27 de ani de cand fusese rapit de catre fostul sau sot.

Avril Grube, acum in varsta de 62 de ani, a primit custodia fiului, Gavin Paros, sau dupa ce a divortat de sotul sau, maghiar, in 1982, informeaza Ananova.

Sotul sau a primit dreptul de a-l vizita pe baiat, dar intr-o zi l-a luat la plimbare si nu l-a mai adus.

Avril, ajutata de sora sa Beryl Wilson, acum in varsta de 59 de ani, nu a incetat sa isi caute fiul. Femeia a luat legatura cu ambasada Ungariei si a cerut ajutorul chiar si Margaretei Thatcher.

"A spus ca il duce la gradina zoologica dar nu l-a mai adus inapoi si l-a luat in Ungaria", a declarat Beryl Wilson, mentionand ca sora sa a suferit foarte mult si ca nimeni nu a vrut sa le ajute.

In martie 2009, intr-o incercare de a afla ceva despre nepotul sau, Beryl a dat o cautare pe Internet dupa numele baiatului si i-a gasit profilul de pe Facebook. In profilul baiatului scria ca s-a nascut in Liverpool si avea mentionat numele mamei sale.

Avril a reusit sa ia legatura cu fiul sau si s-au intalnit in aceasta saptamana.

Femeia a aflat ca fiul sau este casatorit, are trei copii si ca in ultimii cinci ani a incercat sa dea de mama sa.