Sotia lui Will Smith a recunoscut ca a avut o relatie cu August Alsina

"Am trecut printr-o perioada foarte dificila", au spus cei doi. Relatia celor doi s-a incheiat cand Jada Pinkett Smith a inceput o relatie cu cantaretul de 27 de ani.Jada a spus ca aventura cu acesta s-a petrecut in urma cu patru ani si jumatate, cand cei doi erau separati.Confirmarea relatiei vine dupa ce recent August Alsina a sustinut intr-un interviu ca Will Smith si-ar fi dat chiar "binecuvantarea". "Singura persoana care imi poate da permisiunea intr-o astfel de situatie sunt eu. Nu aveam nevoie de permisiune pentru eram separati", a spus Jada.Will si Jada au insistat ca, desi au aparut titluri de tipul "Jada a spus...", "Will a spus...", ei nu au facut pana acum niciun fel de declaratie pe marginea acestui subiect. Cei doi sunt casatoriti din 1997.