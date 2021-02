Sotia profesorului decedat la doua saptamani dupa prima doza de vaccin dezminte stirile false: A murit de inima, nu din cauza vaccinului anti Covid

Si informatiile despre reactiile severe la vaccin au fost dezmintite

"Dragi prieteni, Au aparut in cursul zilei de astazi tot felul de stiri false in presa si televiziune privind decesul sotului meu, Dzitac Ioan! Fac precizarea ca aceste stiri care leaga decesul sotului meu de vaccinul anti COVID de la Pfizer SUNT FALSE! Sotul meu a fost bolnav de inima de multi ani si acesta a fost motivul pentru care a decedat! Va rog sa nu luati in seama stirile false care apar in diverse surse! Iar, celor care difuzeaza astfel de informatii, va rog sa lasati familia sa-si planga necazul si nu mai inventati tot felul de informatii care sa induca lumea in eroare! Sunteti penibili! Si... ca o completare... si eu ma vaccinez!", este mesajul transmis duminica seara de Simona Dzitac, profesor la Universitatea din Oradea.Reactia acesteia a venit dupa ce mai multe site-uri si televiziuni au rostogolit in spatiul public informatia ca profesorul Ioan Dzitac, fostul rector al Universitatii Agora, a decedat sambata la doua saptamani dupa ce s-a vaccinat impotriva Covid, lasand sa se inteleaga astfel ca vaccinul ar fi cauza De altfel, zvonul a fost dezmintit inclusiv de coordonatorul campaniei de vaccinare anti Covid, medicul Valeriu Gheorghita , intr-o interventie la Digi 24. "Cauza decesului a fost legata de o ruptura de aorta, practic o disectie de aorta, care nu a avut legatura cu vaccinarea", a declarat Gheorghita.Ioan Dzitac s-a nascut la 14 februarie 1953, fiind profesor de matematica si informatica, licentiat in matematica (1977) si doctor in informatica (2002) la Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. A fost profesor universitar la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad si rector al Universitatii Agora din Oradea. Ministerul Sanatatii a anuntat vineri, 5 februarie, ca doctorita care a manifestat o reactie adversa severa joi, 4 februarie , dupa administrarea celei de-a doua doze a vaccinului anti Covid-19, nu a paralizat facial, iar starea de sanatate a pacientei este buna.Ministerul Sanatatii anunta ca a fost vorba despre o suspiciune de paralizie faciala periferica dreapta."Ministerul Sanatatii face urmatoarele precizari referitoare la cazul unei femei in varsta de 32 de ani din Valcea cu suspiciune de paralizie faciala periferica dreapta dupa administrarea celei de a doua doze de vaccin BioNTech Pfizer (Comirnaty) despre care a informat in data de 4 februarie 2021:(1) - potrivit primului buletin de raportare a reactiilor adverse post-vaccinare (RAPI), parafat de un medic specialist neurolog, pacienta prezenta simptomatologia unei paralizii faciale periferice drepte, mioclonii, episoade intermitente de vertij si subfebrilitate;(2) - toate investigatiile complexe efectuate ulterior debutului clinic atat la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, cat si la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti au infirmat diagnosticul de paralizie faciala periferica dreapta", se arata in comunicatul emis de Ministerul Sanatatii.