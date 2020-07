Spital inundat la Arad. Apa a intrat in cabinete pana la aparatura medicala

Cabinetele in care a partuns apa se afla la demisolul cladirii, insa acolo este depozitata si aparatura medicala."Aceste imagini sunt din Sectia de Fiziokinetoterapie de la Spitalul Municipal care, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, este sectie tampon pentru pacienti COVID-19" a scris pe Facebook George C Pribac, cel care a postat si imaginile. "An de an cabinetele si laboratoarele care se afla in subsolurile Spitalului Municipal sunt inundate, pline de dejectii si urina printre materiale, echipamente, aparatura si calculatoare. Va puteti imagina ce resurse financiare vor fi din nou necesare pentru a igieniza si dezinfecta acele cabinete?", se intreaba barbatul.Simina Roz, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean din Arad a recunoscut, intr-o interventie Telefonica la Digi24, ca imobilul este inundat frecvent. "Aseara, colegii nostri au intervenit pentru a scoate apa din cladire. Acolo functioneaza secia de Balneologie si Recuperare Medicala. Apa a ajuns in subsolul cladirii, unde functionau niste cabinete cu aparatura medicala. Apa a ajuns doar la o parte din mobilier. Vorbim de o cladire foarte veche, din secolul 19, sistemul de canalizare este vechi si atunci cand ne confruntam cu ploi frecvente exista riscul de inundatii ", a spus reprezentantul spitalului.