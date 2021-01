Detalii despre starea de sanatate a activistului Daniel Bodnar: Are dureri postoperatorii foarte mari

Accidentul s-a petrecut luni noapte

"Am strabatut drumul de la Cluj la Iasi pentru a ma interesa personal de starea de sanatate a fratelui meu si as vrea prin aceasta postare sa va raspund mesajelor dumneavoastra.Daniel are dureri postoperatorii foarte mari, in ciuda analgezicelor. Numara orele si asteapta ziua cand va putea sa fie externat si sa inceapa terapia; este nevoie in continuare de rugaciunile noastre ale tuturor!Are imbunatatire postoperatorie, in sensul ca inainte de operatie, pe o scara de la 0 la 5, avea 0, iar acum are un scor de 1/5. Noi ne dorim sa ajunga cat mai repede la 5/5, chiar daca pare imposibil.Fractura cominutiva de la nivelul gleznei nu mai necesita interventie chirurgicala, ci doar imobilizare cu gips.Din pacate, inca nu prezinta reflexe la nivelul sfincterelor.Piciorul drept prezinta sensibilitate la atingere si contracturi musculare la tentativele de mobilizare.Piciorul stang prezinta sensibilitate la atingere pana la nivelul genunchiului si are deficit motor complet.In ciuda situatiei prezentate, Daniel este un luptator si constientizeaza ceea ce urmeaza. Spune ca nu va renunta! Este multumitor ca traieste si isi doreste extrem de mult sa fie langa sotie si fetita. Are o sotie minunata si puternica!Starea lui este mult mai complicata decat s-a anticipat si inca nu am gasit un centru care sa raspunda exact nevoilor lui.In acest moment, familia extinsa are ca prioritate sanatatea lui Daniel. Am pus pauza planurilor noastre, pentru ca ii dorim sa-si reia viata normala cat mai repede posibil. Stiu ca optimismul si increderea in Dumnezeu o sa-i ajute la recuperare. E un drum lung si anevoios, dar Impreuna vom reusi!Are familie si prieteni care-l sustin neconditionat in aceste momente grele. Este tot ce conteaza pentru el!Prin sustinerea cu un gand bun, o rugaciune si contributia financiara, ii facem drumul mai usor lui Daniel. Ne inaltam cu totii glasul catre Dumnezeu, sa ne dea harul sa-l vedem pe Daniel din nou in picioare.Va multumim pentru sustinere!Dr. Daniela Pintican (sora lui Daniel)", a scris aceasta pe Facebook.Tanarul activist de mediu Daniel Bodnar a fost implicat intr-un accident rutier grav , in noaptea de luni spre marti, la Sucevita. Daniel Bodnar se afla intr-o masina BMW condusa de Daniel Ghinghiloschi, in varsta de 24 de ani. La un moment dat autoturismul s-a izbit intr-un podet, a lovit un indicator rutier si s-a oprit in poarta unei case.Ulterior, Daniel Bodnar a fost diagnosticat cu "fractura de coloana lombara, paraplegie si fractura complexa la o glezna", iar medicii se tem ca ar putea ramane paralizat. Daniel Bodnar a fost operat la Spitalul de Neurochirurgie Iasi . Sora lui, dr. Daniela Pintican, sustine ca i-au fost refacuti corpii vertebrali, dar sunt leziuni semnificative la nivelul maduvei spinarii.CITESTE SI: