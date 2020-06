Tanar acuzat de incitare la ura si revolta impotriva politistilor dupa o postare live pe Facebook

Ziare.

com

Oamenii legii s-au sesizat din oficiu dupa ce au vizionat o postare live a acestuia (R. Dorel) pe o retea de socializare, in care i-ar fi indemnat pe cei care il urmareau la revolta impotriva politistilor si, in acelasi context, ar fi avut un comportament indecent, expunandu-si organele genitale.Este vorba despre tanarul care, in 22 iunie 2020, a provocat un incident cu doi politisti care se aflau in timpul serviciului. Barbatul i-a filmat pe politisti si a postat materialul video pe Facebook , reclamand ca acestia nu poarta masca.Oamenii legii oprisera masina in care se afla tanarul si care era condusa de o prietena a acestuia pentru ca depasise viteza legala. Scandalagiul a fost luat de politisti, dus la sediul Politiei din Campeni si amendat cu 1.000 de lei. Ulterior, acesta a continuat sa faca "live"-uri pe Facebook in care i-a amenintat pe acestia."In sarcina tanarului, in varsta de 25 de ani, s-a retinut faptul ca in noaptea de 21/ 22 iunie 2020, intre orele 22,30-01,00, ar fi proferat injurii, amenintari cu acte de violenta la adresa persoanelor care il urmareau pe reteaua de socializare precum si a politistilor, iar in context si-ar fi expus organele genitale", se precizeaza in comunicatul Politiei din 24 iunie.Despre incidentul din 22 iuni, IPJ Alba a transmis urmatoarele:"In cursul zilei de ieri (luni, n.r.), 22 iunie 2020, politistii rutieri din Campeni, in timp ce actionau pe DN 74 A, in orasul Campeni, au oprit in trafic un autoturism, condus de o tanara din comuna Bistra, care circula cu viteza de 85 kilometri/ora, pe un sector de drum unde viteza maxima admisa este de 50 de kilometri/ora. In autoturism se mai aflau doi pasageri, dintre acestia un tanar de 25 de ani, din Bistra, care a intervenit si a solicitat ca politistii sa nu o sanctioneze contraventional pe tanara aflata la volan.In timpul discutiei avuta cu politistii, tanarul a devenit violent verbal, a adresat injurii la adresa politistilor si a institutiei, ulterior folosindu-si telefonul mobil pentru a-i filma pe politisti si manifestand un comportament provocator. S-a asezat in fata autospecialei de politie , pentru a-i impiedica pe agenti sa-si continue activitatea, context in care a fost imobilizat si condus la sediul politiei, unde a fost sanctionat contraventional conform art. 2 pct. 1 din Legea 61/1991, cu amenda in valoare de 1.000 de lei.De asemenea, conducatoarea auto a fost sanctionata contraventional, in conformitate cu prevederile OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu amenda in valoare de 870 de lei si 4 puncte de penalizare. Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Alba a dispus efectuarea de verificari, prin structura de control intern, cu privire la modul de interventie al politistilor la acest eveniment , precum si cu privire la modul de utilizare a mijloacelor de protectie specifice prevenirii raspandirii noului coronavirus ".